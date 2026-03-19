Adunarea Generală a Asociației Filantropia Arad: Au fost desemnate noua conducere și direcțiile de acțiune

Asociația Filantropia Arad a organizat marți Adunarea Generală, prilej cu care au fost desemnați noii membri ai conducerii și conturate principalele direcții de acțiune.

În cadrul ședinței, părintele Valentin Săvușcă a fost ales în funcția de președinte. Noua echipă de conducere a fost completată prin desemnarea vicepreședinților, secretarului și membrilor, în vederea consolidării activității organizației.

La întâlnire a participat Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, care a evidențiat rolul esențial al activității filantropice în viața Bisericii și a societății. Ierarhul a subliniat că slujirea aproapelui reprezintă o componentă fundamentală a misiunii eclesiale.

Pentru a răspunde mai eficient nevoilor din comunitate, participanții au decis structurarea activităților pe domenii specifice și realizarea unei platforme digitale și a unei aplicații mobile, care să faciliteze implicarea oamenilor în acțiunile filantropice.

Mărturii pentru sprijinul semenilor

Părintele Bogdan Gheorghe Noghiu, consilier social-filantropic, a explicat că activitatea desfășurată până în prezent a cunoscut o evoluție semnificativă, însă este necesară o mai bună organizare și o prezență mai concretă în viața celor aflați în nevoie.

„Nu este suficient să fim mulți, trebuie să fim și acolo unde este nevoie. Ne dorim ca, prin această nouă structură și prin implicarea fiecăruia, să ajungem mai aproape de cei aflați în suferință”.

Noul președinte, părintele Valentin Săvușcă, a vorbit despre responsabilitatea pe care o implică această slujire: „Primesc această responsabilitate cu multă smerenie și cu dorința de a continua și dezvolta lucrarea începută. Împreună cu toți cei implicați, ne dorim să construim o activitate filantropică stabilă și cât mai aproape de nevoile reale ale oamenilor”.

Părintele Sandu Vlad Sergiu, fostul președinte al asociației, a transmis un gând de susținere noii conduceri: „Îi doresc noului președinte multă putere de muncă și binecuvântare, iar tuturor celor implicați le mulțumesc pentru sprijin și implicare”.

Asociația Filantropia – filiala Arad este parte a Federației Filantropia a Patriarhiei Române, desfășurând o activitate constantă în sprijinul persoanelor vulnerabile din județ.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului