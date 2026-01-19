Traseul Unirii: Adrian Șovea aleargă de la București la Iași, pentru a ajuta copiii cu dizabilități

Între 19 și 24 ianuarie, când România sărbătorește puterea unirii, Adrian Șovea, ultramaratonist caritabil, pornește într-o cursă a inimii: 420 de kilometri alergați de la Piața Unirii din București până la Piața Unirii din Iași, anunță Fiideajutor.ro, platforma de fapte bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Scopul acțiunii este să sprijine copiii cu dizabilități susținuți prin Fondul Eric al platformei, în parteneriat cu Asociația Little Twins Iași.

Traseul Unirii își propune să fie o cursă care leagă orașe, comunități și inimi. Este o alergare dusă pe șase zile, fiecare cu ritmul ei, cu efortul ei, cu liniștile și întâlnirile care întăresc drumul și dau greutate fiecărui kilometru parcurs, transmit organizatorii.

Pe parcurs, se vor alătura și alți alergători, pentru porțiuni mai scurte sau mai lungi, purtând mai departe cauza solidarității.

Binele se face cu răbdare și statornicie

„Îi mulțumim lui Adrian pentru curajul liniștit cu care poartă această alergare și pentru felul în care transformă efortul într-o rugăciune în mișcare”, a transmis pr. Cosmin Brînză, directorul platformei Fiideajutor.ro.

„Acest parcurs ne amintește că binele se face cu răbdare, cu statornicie și cu inimă curată. Îi dorim putere, pace și drum bun, iar fiecărui pas să-i corespundă o binecuvântare pentru copiii pentru care aleargă.”

Luna aceasta, Adrian a alergat deja pentru a completa suma necesară achiziționării unor dispozitive asistive pentru Teodosia și Nectarie, doi frățiori de 5 și 7 ani diagnosticați cu tetrapareză: 80 km pe Splaiul Bahluiului, la Iași, și apoi 72 km pe traseul Vaslui–Iași.

Urmărește aici parcursul lui Adrian Șovea.

Donează

O oră de terapie pentru un copil cu dizabilități costă 100 lei, iar fiecare copil are nevoie de 3–4 ședințe pe săptămână.

Online

La Fiideajutor.ro (cu mențiunea „Fond Eric”); prin Donorbox

Transfer bancar

Lei: RO27BACX0000003010578064

Euro: RO70BACX0000003010578066

USD: RO43BACX0000003010578067

Banca: UniCredit Iași

Titular: Arhiepiscopia Iașilor

Detalii plată: Fond Eric

Foto credit: Fiideajutor.ro