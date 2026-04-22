Administrația Prezidențială organizează o dezbatere privind dialogul UE cu Bisericile și comunitățile religioase

Administrația Prezidențială va organiza în data de 7 mai dezbaterea intitulată „Dialogul Uniunii Europene cu Bisericile și comunitățile religioase din Europa”.

Evenimentul face parte din seria de manifestări din cadrul proiectului „Săptămâna Europeană”, organizate în perioada 5–9 mai 2026, la inițiativa Președintelui României, Nicușor Dan.

Dezbaterea din 7 mai, dedicată dialogului Uniunii Europene cu Bisericile și comunitățile religioase, va reuni reprezentanți ai cultelor din România, alături de specialiști, lideri politici, europarlamentari, membri ai societății civile și ai mediului academic și studenți.

În cadrul evenimentului, va avea loc și o expoziție foto, în care se vor regăsi imagini realizate de fotografii Agenției de știri Basilica.

Rolul României în Uniunea Europeană

Potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale, obiectivul principal al acestui demers este „încurajarea unor dezbateri structurate și argumentate pe tematici de interes național în context european, cu privire la locul, rolul și prioritățile României în Uniunea Europeană”.

În cadrul proiectului, vor avea loc discuții dedicate unor teme variate – sociale, politice, economice, educaționale, culturale și de spiritualitate, dar și impactului inteligenței artificiale asupra instituțiilor. Potrivit Administrației Prezidențiale, Președintele Nicușor Dan va fi prezent la dezbateri și va dialoga cu cei invitați.

„Scopul este acela de a identifica cele mai bune abordări care să permită României să devină mai puternică în interiorul Uniunii Europene și care să ofere țării noastre un rol pregnant în redefinirea Uniunii ca actor global de securitate, stabilitate și prosperitate”, se mai arată în comunicat.

Programul complet și agenda detaliată vor fi publicate pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Sursa foto: Conferința Bisericilor Europene