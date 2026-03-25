Adjunctul consulului general de la Londra despre parohia din Basildon: O comunitate românească vibrantă

Anamaria Almășan, adjunct al consulului general al României la Londra, a participat duminică la Sfânta Liturghie oficiată în parohia din Basildon, Marea Britanie, pe care a descris-o drept „o comunitate românească vibrantă, foarte respectată pe plan local”.

Diplomatul a evidențiat pe pagina sa de X rolul important al comunității românești din zonă: „A fost reală bucurie să reprezint Consulatul General al României la Londra la Sfânta Liturghie. A fost cu adevărat o plăcere să întâlnesc atâția oameni frumoși, muncitori, generoși și solidari cu cei din jur”.

„Sincere aprecieri Parohiei Ortodoxe Române Basildon pentru dăruirea cu care slujește comunitatea românească din Basildon, precum și tuturor cetățenilor români din zonă pentru contribuția la păstrarea vie a spiritualității, limbii, culturii și tradițiilor românești”.

Consulatul General al României la Londra a transmis pe pagina oficială de Facebook că participarea la slujba din Parohia din Basildon a reprezentat „un moment de apropiere de comunitate dincolo de cadrul diplomatic obișnuit”.

Vizita a inclus și întâlniri cu antreprenori români din Basildon „care pun în valoare în plan local produsele și gastronomia românească”.

Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Ioan Evanghelistul” din Basildon a fost înființată în luna martie 2021 și este păstorită de părintele Bogdan Constantin Bălănescu.

Foto credit: Facebook / Consulatul General al României la Londra