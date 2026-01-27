PS Andrei: Zaheu l-a primit cu bucurie pe Fiul lui Dumnezeu, iar ceea ce a urmat a fost o adevărată convertire a conștiinței

„Zaheu l-a primit cu bucurie pe Fiul lui Dumnezeu, iar ceea ce a urmat a fost o adevărată convertire a conștiinței”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Andrei.

Episcopul Covasnei și Harghitei a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc, cu hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae.

De la păcat la pocăință

Preasfinția Sa a explicat modul în care întâlnirea cu Hristos l-a făcut pe Zaheu să se pocăiască pentru faptele sale nedrepte.

„Numele său, tradus din greaca veche, înseamnă curat sau inocent, însă până la întâlnirea cu Hristos acest nume nu i se potrivea deloc”, a spus ierarhul.

„Zaheu a mărturisit: Dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit, arătând că își schimbă întreaga viață. El cunoștea Legea și a ales să o împlinească din iubire față de Dumnezeu”.

Hristos îi caută pe toți oamenii

Preasfințitul Părinte Andrei a arătat că Mântuitorul Hristos nu a ținut cont de statutul de vameș al lui Zaheu: „Nu este căutat vameșul, ci omul”.

„Mântuitorul nu a venit doar pentru Zaheu, ci pentru întreaga sa casă, căci atunci când omul se convertește cu adevărat, se mântuiește și familia lui”.

Ierarhul a încheiat cu un îndemn: „Dacă noi credem, să-L lăsăm pe Hristos să-Și facă loc în sufletele noastre”.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei