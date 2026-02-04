Acțiune filantropică în Episcopia de Bălți: 65 de persoane vârstnice au primit produse alimentare

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a desfășurat o acțiune filantropică în comuna Bălășești, Republica Moldova, unde 65 de persoane vârstnice au primit produse alimentare.

Evenimentul, căruia i s-au alăturat clerici din Episcopia de Bălți și autorități locale, a avut loc la Centrul Comunitar Bălăşeşti.

Părintele Nicodim Gheorghiță, stareț la Mănăstirea Hadâmbu, s-a ocupat cu colectarea produselor, cu sprijinul enoriașilor și al pelerinilor care vin la așezământul monahal.

Preasfințitul Părinte Antonie a evidențiat sprijinul generos și constant oferit de Mănăstirea Hadâmbu și de starețul acesteia comunităților din cuprinsul Episcopiei de Bălți.

Elena Neaga, primarul comunei Bălășești, a mulțumit pentru sprijinul oferit și a subliniat importanța darurilor pentru persoanele vârstnice din comunitate, precum și implicarea autorităților locale în activitățile sociale.

Acțiunea s-a încheiat cu un moment artistic oferit de Ansamblul „Vatra Dorului”.

