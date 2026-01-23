Academicianul Păun Ion Otiman a fost distins cu un Ordin eparhial de Mitropolitul Ioan al Banatului

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a conferit recent Ordinul eparhial „Crucea Sfântului Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” academicianului Păun Ion Otiman.

Distincția a fost acordată pentru îndelungata și rodnica activitate academică și pentru implicarea constantă în viața eparhială, ca membru titular și, ulterior, onorific al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Timișoarei.

Mulțumiri și evocări

Academicianul Păun Ion Otiman a evocat legătura sa statornică cu Mitropolia Banatului, prin încrederea acordată de vrednicul de pomenire Mitropolit Nicolae Corneanu, precum și prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioan.

„Ați ajuns Înaltpreasfinția Voastră Ioan, în Banat, prin voia Bunului Dumnezeu, răsplătind dorința noastră, a credincioșilor bănățeni, care am sperat să primim, spre așezare, în Scaunul Mitropolitan al Banatului, un demn urmaș al celor trei predecesori de veșnică aducere aminte”.

Totodată, distinsul academician a adresat mulțumiri Mitropolitului Banatului și a subliniat rolul și misiunea sa pentru enoriași.

„Am dorit noi, credincioșii bănățeni, ca Întâistătătorul nostru să fie un om tenace, inteligent, stăruitor, temeinic și ziditor cu cuvântul, cu gândul, făptuitor de lucruri bine făcute și așezate, întru-un cuvânt, să vină, în scaunul de Mitropolit al Banatului, un Om al lui Dumnezeu”.

Păun Ion Otiman a fost membru corespondent al Academiei Române din anul 1993, iar șase ani mai târziu a devenit membru titular al instituției. În anul 2003, a devenit Președintele Filialei Timiș a Academiei Române.

