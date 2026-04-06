Academia Română a celebrat 160 de ani de la înființare: Rămâne instituția fundamentală a consacrării culturale

Academia Română a celebrat luni împlinirea a 160 de ani de la înființare printr-o sesiune festivă, în care a fost subliniat rolul său în viața culturală și științifică a țării, fiind definită drept „instituția fundamentală a consacrării culturale, intelectuale și a cercetării din România”.

Evenimentul a avut loc în Aula Academiei, unde au participat reprezentanți ai instituțiilor academice și culturale din România și Republica Moldova. Patriarhia Română a fost reprezentată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Începuturile Academiei Române

Președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, a evocat în cuvântul de deschidere începuturile instituției și misiunea ei în consolidarea identității naționale.

„Academia Română s-a înființat cu dificultate, dar prin contribuția savanților, scriitorilor, profesorilor, cercetătorilor din toate cele trei țări românești”.

Ioan-Aurel Pop a amintit și perioadele dificile traversate de instituție, printre care războaiele mondiale din secolul 20, precum și instaurarea regimului comunist care a afectat grav activitatea instituției de cultură.

„În 1989, Academia a renăscut ca pasărea Phoenix din propria cenușă. După acești 36 de ani de eforturi, putem spune că Academia a trăit și momente sublime. Academia a renăscut în condiții grele, dar a trecut peste toate piedicile”, a afirmat academicianul.

Purtători de mesaje românești

Președintele Academiei Române a afirmat și colaborarea strânsă cu Academia de Științe a Republicii Moldova în cultivarea și păstrarea identității românești.

„În ultimii ani, Academia Română a acționat la unison cu Academia de Științe a Republicii Moldova. Avem datoria în această lume să ne manifestăm ca români deținători ai identității românești și purtători de mesaje românești în ciuda globalizării”.

„Academia Română este depozitara acestor imense valori, care au rezonanță deopotrivă românească și universală, care se revarsă din sufletele noastre înspre Europa și întreaga lume și care nu împiedică deloc desfășurarea vieții pe acest pământ”, a subliniat Ioan-Aurel Pop.

Arhitect spiritual al unirii

Președintele Academiei de Științe a Republicii Moldova, acad. Ion Tighineanu, a subliniat rolul Academiei Române în afirmarea unității culturale.

„Academia Română a anticipat unitatea politică prin unitatea culturală. A fost spațiul în care limba, cultura și conștiința identitară s-au regăsit și s-au consolidat”.

Ion Tighineanu a evidențiat și cooperarea actuală dintre instituțiile academice de pe cele două maluri ale Prutului, amintind de înființarea Consiliului Academic Român în data de 26 martie: „Nu mai vorbim despre cooperare. Vorbim despre convergență”.

„Academia Română nu a fost doar martorul istoriei, ci unul dintre arhitecții ei spirituali. Să conștientizăm importanța acestui moment și șansa pe care istoria ne-o oferă. Să fim demni de înaintașii noștri și responsabili față de generațiile viitoare”, a îndemnat academicianul.

Evenimente aniversare

Manifestarea aniversară a inclus și prezentări dedicate activității recente a Academiei, precum și lansarea întregului poștal „Academia Română, 160 de ani”, realizat de Romfilatelia.

Cu ocazia aniversării au fost organizate și expoziții tematice la Biblioteca Academiei Române și la Editura Academiei, deschise publicului în regim gratuit.

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Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu