Academia Română aniversează 90 de ani de la înființarea Secției de științe medicale, prilej prin care în data de 8 mai, de la ora 10:00, va avea loc un eveniment ce va marca dialogul interdisciplinar despre rolul științei în dezvoltarea societății.

Ceremonia va debuta cu prezența acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care va vorbi despre importanța colaborării instituționale între cele trei mari academii de ramură: Academia de Științe Medicale, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și Academia de Științe Tehnice din România.

Comunicări științifice

Acad. Victor Voicu, președintele Secției de științe medicale, va prezenta o scurtă istorie a Academiei de Științe Medicale, ilustrând momentele-cheie din evoluția acestei instituții fundamentale pentru dezvoltarea medicinei românești.

Dr. Irina Cajal, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii, va susține un discurs în memoria acad. Nicolae Cajal, personalitate marcantă a medicinei, cercetării și vieții publice românești, apoi prof. univ. dr. Ștefan Constantinescu va aborda dimensiunea internațională a activității Academiei de Științe Medicale, punând în evidență implicarea instituției în organisme europene de elită precum FEAM (Federation of European Academies of Medicine) și SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies), dar și importanța interdisciplinarității în cercetare.

Prof. univ. dr. Radu Deac va prezenta un proiect de cercetare finanțat din fonduri europene, menit să dezvolte infrastructura în domeniul angiografiei, cu impact direct în creșterea calității diagnosticului și tratamentului în patologiile cardiovasculare.

În încheiere, prof. univ. dr. Petru Manu va susține o comunicare despre importanța cercetării clinice nefinanțate, accentuând rolul acesteia în progresul medical și în formarea tinerilor cercetători, în ciuda lipsei unor resurse bugetare dedicate.

Evenimentul va reuni cadre academice, cercetători, profesioniști din domeniul medical și reprezentanți ai instituțiilor publice.

Foto credit: Facebook / Academia Română