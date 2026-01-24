Președinții Academiei Române și ai Academiei Moldovei pledează pentru „marea operă de reîntregire națională”

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, și președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, au transmis, sâmbătă, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, un mesaj comun, în care încurajează apropierea celor două țări și susțin „marea operă de reîntregire națională”, informează Agerpres.

Cei doi președinți afirmă că lumea trece prin mari transformări, iar statele mici sunt obligate să ia măsuri pentru a-și regândi strategiile, acest lucru fiind valabil atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova.

„Al doilea sfert al secolului XXI începe sub semnul unor mari transformări ale ordinii internaționale. Mecanismele de securitate construite după cel de-Al Doilea Război Mondial își pierd treptat eficiența, iar dreptul internațional nu mai oferă garanțiile de stabilitate care păreau, până de curând, solide și durabile”.

„Declarațiile recente ale unor lideri occidentali, formulate în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, confirmă această realitate: lumea a intrat într-o etapă de incertitudine geopolitică accentuată, în care statele mici și vulnerabile sunt nevoite să-și regândească strategiile de securitate și de dezvoltare”, se afirmă în declarația comună a celor doi președinți.

Unirea face puterea

În continuare, președinții celor două instituții susțin integrarea europeană a Republicii Moldova, a cărei finalitate trebuie să fie „reîntregirea poporului român”.

Ioan-Aurel Pop și Ion Tighineanu aduc drept exemplu, în acest sens, momentul Unirii de la 1859.

„În prezent, prioritatea Republicii Moldova este parcursul european, un obiectiv legitim, confirmat prin voința cetățenilor. Aderarea la Uniunea Europeană presupune, încurajează și întărește apropierea celor două maluri ale Prutului. Acest parcurs poate crea condiții favorabile pentru o unitate reală, construită prin educație, cercetare, cooperare instituțională și asumarea fermă a adevărului istoric”.

„Finalitatea firească a acestui proces este reîntregirea poporului român. Romanii știau și românii știu, mai ales în preajma Sărbătorii Naționale de la 24 Ianuarie, că unirea face puterea. Așa au gândit Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, moș Ion Roată și generația lor. Bine au gândit și bine au acționat”, subliniază semnatarii comunicatului.

Este momentul acțiunii

Reîntregirea națională reprezintă un „imperativ strategic” al epocii noastre, care poate fi ratat dacă nu se acționează la momentul potrivit.

„Reîntregirea poporului român trebuie înțeleasă nu doar ca un ideal identitar, ci ca un imperativ strategic al secolului XXI. Timpul nu mai este acum un aliat, după principiul că el le rezolvă pe toate. Pașii care pot fi făcuți astăzi riscă să devină imposibili mâine. De aceea, responsabilitatea revine tuturor: societății civile, mediului academic, comunității culturale și factorilor de decizie politică din cele două state românești”.

„Viitorul nostru nu trebuie și nu poate să fie lăsat la voia conjuncturilor externe. Este momentul acțiunii menite să conducă la marea operă de reîntregire națională”, au conchis președinții celor două Academii.

