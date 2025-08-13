1.500 de tineri vin la Iași, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova. Programul evenimentelor

1.500 de tineri din România, Republica Moldova și Ucraina sunt așteptați la Iași, în perioada 18-20 august, pentru a participa la cea de-a cincea ediție a evenimentului „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova” (ITOM), informează Doxologia.

Tema ediției din acest an este „Locul duhovnicului în viața tânărului”.

„Este important pentru tineri să înțeleagă importanța unui duhovnic, a unui îndrumător, în viața lor. Sunt puține exemple, aproape inexistente, ale unor persoane care au avut mari realizări în viață fără să fi fost îndrumați de cineva. În lumea sportului vedem că nu există niciun campion care să nu fi avut un antrenor”.

„În viața duhovnicească nu există progres fără a avea un duhovnic. Relația dintre duhovnic și ucenic este una binecuvântată de Dumnezeu și una care îl conduce pe om spre mari realizări, cea mai mare dintre ele fiind dobândirea vieții veșnice”, a explicat Arhim. Nicodim Petre, Consilierul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor.

Programul evenimentelor ITOM 2025

Luni 18 august

Deschiderea oficială de la ora 12:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași;

Patru sesiuni de dialog și dezbateri pe tema evenimentului, desfășurate în liceele partenere din Iași;

Defilarea grupurilor participante la „Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova”, de la ora 19:00, în Grădina Palas Mall;

Conferința „Locul duhovnicului în viața tânărului”, susținută de Arhim. Nicodim Petre, de la 19:30, în Grădina Palas Mall, cu acces liber.

Marți 19 august

Cinci conferințe TID – Tineri în Dialog, în Amfiteatrele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu următorii invitați:

o Arhim. Nicodim Petre, Consilierul Sectorului Misiune al Arhiepiscopiei Iașilor și Starețul Mănăstirii Bucium din Iași;

o Arhim. Hariton Negrea, Starețul Mănăstirii Petru Vodă;

o Pr. prof. dr. Daniel Dascălu, Directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe” din Botoșani;

o Lect. Dr. Oana Moșoiu, Lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București;

o Lect. Dr. Bogdan Neculau, Lector universitar la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Concert susținut de „Fetele din Botoșani" și Ansamblul vocal-instrumental „Floralia" din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu" din Iași, de la ora 19:00, în Grădina Palas Mall

Miercuri 20 august

Sfânta Liturghie arhierească și Festivitatea de închidere, de la ora 09:00, în Catedrala Mitropolitană din Iași.

Foto credit: Facebook / ITOM 2024