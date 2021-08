A fost demonstrat științific: Biserica din lemn de la Putna e cea mai veche din România

Oamenii de știință de la Laboratorul de Biometrie Forestieră din cadrul Facultății de Silvicultură a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava au demonstrat că biserica din lemn de la Putna este cea mai veche din România.

Lemnul de stejar care a fost utilizat la construcția bisericii datează de la începutul secolului al XV-lea, adică din anii 1400. Între grinzile analizate, cercetătorii au identificat și una datând de la 1295, potrivit forestmania.ro.

„Este vorba despre o tratare dendrocronologică. Am scos probe pe care le-am datat folosind seriile pe care le aveam deja. Am construit o serie pornind de la arbori vii, stejari mai exact”.

„Ca să prelungim seria – noi neavând în Moldova arbori mai bătrâni de 250 de ani – am prelevat probe din situri arheologice, din alte biserici vechi din lemn. Am fost și în județul Neamț, am luat de la Frumoasa, Tazlău, Bârnova, din mai multe locuri”.

„Ele se așează ca un puzzle și am reușit astfel să le datăm. Imaginați-vă un puzzle cu 800 de piese”, a declarat dr. ing. Cătălin Roibu, șeful de lucrări și coordonatorul laboratorului.

Scurt istoric

Biserica de lemn „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Putna este cunoscută și ca Biserica de lemn „Dragoș Vodă”. Lăcaşul de cult a fost ridicat inițial în satul Volovăț, fiind ulterior strămutată în satul Putna din comuna omonimă aflată în județul Suceava.

Biserica este situată în cimitirul satului, la aproximativ 1 km distanță de Mănăstirea Putna.

Biserica este compusă din două părți – prima, cea veche, fiind construită de Dragoș Vodă și a doua, prelungirea ei, a fost construită sub imperiul austro-ungar, când a devenit biserica satului.

Foto credit: forestmania.ro

Abonează-te la newsletter şi fii la curent cu noutăţile!