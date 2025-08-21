A cincea ediție a ITOM s-a încheiat: Voi, cei care nu ați intrat încă în mocirla păcatelor lumii – sunteți mai onești

A cincea ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova (ITOM) s-a încheiat la Iași, cu slujba Sfintei Liturghii, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Cei peste 1.500 de participanți la ITOM, alături de numeroși ieșeni și pelerini veniți să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, au luat parte la slujba arhierească și la festivitatea de închidere.

IPS Teofan le-a spus tinerilor că ei sunt mai curați, mai onești și mai lipsiți de fățărnicie decât adulții.

„Dacă privim realitatea lumii, constatăm că noi, oamenii în vârstă devenim, pe măsură ce trec anii, mai vicleni, mai dedublați. Pe când pruncii din brațele mamelor – și voi, cei care nu ați intrat încă în mocirla păcatelor lumii – sunteți mai onești, mai lipsiți de fățărnicie. Și Sfântul Ioan Evanghelistul a constatat același lucru în rândul tinerilor creștini din vremea sa. Îndrăznim să spunem că și noi, în zilele noastre, constatăm acest adevăr”, a spus Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Să ținem aproape Cuvântul

Înaltpreasfinția Sa a adăugat că pentru a birui viclenia, e nevoie de cuvântul lui Dumnezeu.

„Pentru a fi tare și a birui viclenia, spune Sfântul Apostol Ioan, trebuie să ai în tine cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu îl avem în noi atunci când citim din Sfânta Scriptură și din Sfinții Părinți, când ne rugăm, când ne împărtășim din el prin rugăciune. Și iată, precum suntem acum: prezenți la dumnezeiasca Liturghie. Iar unii dintre voi, poate, vă veți și împărtăși, împreună cu preoții și diaconii, din Sfântul Trup și dumnezeiescul Sânge al Domnului Hristos”, a notat Mitropolitul.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Moldova reunește, începând cu 2017, eparhiile componente ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și din comunitățile românești din Bucovina de Nord și Basarabia.

Foto credit: Doxologia