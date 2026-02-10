Marți se împlinesc 96 de ani de la nașterea arhimandritului Ioanichie Bălan, cunoscut duhovnic al ortodoxiei românești și un mare călugăr cărturar de la Mănăstirea Sihăstria.

Părintele Ioanichie Bălan s-a născut în data de 10 februarie 1930 la Stănița, județul Neamț, fiind al doilea copil din cei nouă ai părinților Constantin și Elena.

După terminarea studiilor la Liceul Comercial din Ro­man, în 1949 a intrat ca frate în Mănăstirea Sihăstria, fiind călugărit şi hirotonit diacon în aprilie 1953.

A îndeplinit ascultările de casier, contabil, secretar şi ghid al mănăstirii timp de 22 de ani, după care a fost transferat la Mănăstirea Bistrița, la presiunile comuniștilor.

Între anii 1971-1975, a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti, pe care le-a terminat cu lucrarea intitulată „Chipuri de călugări îmbunătăţiţi din mănăstirile nemţene”.

În ziua de 2 februarie 1979, ierodiaconul Ioanichie Bălan a fost hirotonit ieromonah de către Patriarhul Teoctist, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Sucevei. Mai apoi, în anul 1984, a fost numit protosinghel, iar în anul 1992, arhimandrit.

Activitatea publicistică

Arhimandritul Ioanichie Bălan a avut o activitate publicistică bogată, îngrijind cele mai multe dintre scrierile Sfântului Cleopa Ilie, precum și colecția Viețile Sfinților (12 volume) publicată de Mănăstirea Sihăstria.

Între scrierile sale se numără: Patericul românesc (1980), Vetre de sihăstrie românească (1981), Convorbiri duhovniceşti (vol. I‑1984, vol. II‑1988) şi Mărturii româneşti la Locurile Sfinte (1986).

Cărțile sale au fost traduse și în limbile altor națiuni ortodoxe (greacă, rusă, sârbă, bulgară), precum și în limbi de circulație internațională.

Cea mai intensă activitate misionară a desfășurat-o în vremea petrecută la Mănăstirea Bistrița, prin scrieri și predică.

A trecut la cele veșnice în noaptea de 21 spre 22 noiembrie 2007, după o lungă și grea suferință. A fost înmormântat în cimitirul Mănăstirii Sihăstria, rămânând în memoria colectivă ca unul din marii duhovnici ai Ortodoxiei românești, dar și unul dintre cei mai mari călugări cărturari.

Foto credit: Public domain