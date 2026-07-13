Se împlinesc 81 de ani de la trecerea la Domnul a Protos. Vichentie Mălău: A fost unul dintre mentorii Sfântului Cleopa

Luni se împlinesc 81 de ani de la trecerea la Domnul a Protosinghelului Vichentie Mălău, unul dintre marii duhovnici ai Moldovei și mentor al Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria.

S-a născut în data de 28 noiembrie 1887, în satul Ghidion, județul Neamț. Viața sa a fost marcată încă din copilărie de alegerea căii monahale.

Pe când avea numai șapte ani, părinții săi au intrat în monahism împreună cu cei trei copii ai familiei. Tatăl și fiul au mers la Mănăstirea Secu, în timp ce mama și cele două fiice au ales Mănăstirea Văratec.

În anul 1895, împreună cu tatăl său, a plecat în Sfântul Munte Athos, unde a petrecut 11 ani în nevoință și formare duhovnicească alături de părinți athoniți.

O lucrare binecuvântată

Reveniți la Mănăstirea Secu în 1906, cei doi au fost tunși în monahism în anul 1912, tatăl primind numele Dometian, iar fiul numele Vichentie.

După hirotonia ca ieromonah, în anul 1915, Părintele Vichentie a fost numit eclesiarh și duhovnic al Mănăstirii Secu. În timpul Primului Război Mondial a slujit ca preot în spitalele de campanie, oferind sprijin duhovnicesc răniților.

Între anii 1927 și 1928 a fost stareț al Mănăstirii Secu, iar apoi a slujit timp de peste un deceniu la Mănăstirea Agapia, unde a devenit unul dintre cei mai cunoscuți duhovnici ai Moldovei.

În anul 1940 a fost trimis ca preot misionar la Mănăstirea Vasiova, din județul Caraș-Severin, contribuind la revigorarea vieții monahale din așezământ. Înainte de a pleca în Banat, Sfântul Cleopa a cerut binecuvântarea și sfatul Părintelui Vichentie Mălău, știind că despărțirea de marele duhovnic ar putea fi definitivă.

S-a mutat la Domnul în ziua de 13 iulie 1945, la Mănăstirea Vasiova. În februarie 1953, osemintele sale au fost aduse la Mănăstirea Secu.

Sursă foto: Doxologia