De la şcoală la muzeu: 65 de ani de la deschiderea Muzeului „Prima Şcoală Românească din Şcheii Braşovului”

Expoziția intitulată „De la școală la muzeu” care aniversează 65 de ani de la deschiderea Muzeului „Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului” a fost vernisată vineri, la Brașov.

Evenimentul a fost precedat de oficierea Slujbei Parastasului, în Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului, pentru profesorul Ioan Colan, fondatorul muzeului.

Curatorul expoziției, dr. Ioan Cornea, a explicat că există o continuitate istorică, de secole, în ceea ce privește activitatea educațională în acest spațiu.

„Memoriul din anul 1761 consemnează că zidirea Bisericii Sf. Nicolae și a școlii a început în anul 1495. Această formulare exprimă o realitate în care viața religioasă și formarea intelectuală nu se separă, ci se susțin reciproc. În acest cadru trebuie înțeleasă școala din Șchei, care nu a fost un simplu spațiu de transmitere a cunoștințelor, ci un loc de formare pentru slujire și pentru responsabilitate comunitară”.

„Anul acesta marcăm 65 de ani de la acest moment fondator. Este esențial să afirmăm limpede: patrimoniul acestui loc nu este rezultatul unei descoperiri întâmplătoare, ci al unui efort conștient de adunare, inventariere și ordonare. Această rigoare constituie una dintre dimensiunile definitorii ale moștenirii lui Ion Colan”.

„Etapele ulterioare au fost diferite, dar fiecare a contribuit, într-un mod specific, la conservarea acestui patrimoniu. Au existat perioade în care accentul a fost pus mai ales pe păstrarea fondului existent, fără extinderi semnificative, dar această continuitate a asigurat supraviețuirea unei structuri fragile”, a spus Ioan Cornea.

Un preot, printre figurile importante ale muzeului

Părintele profesor Vasile Oltean a condus timp de cinci decenii Muzeul „Prima Școală Românească” din Șcheii Brașovului.

Muzeul Prima Școală Românească din Șcheii Brașovului deține cea mai bogată colecție de documente vechi românești, peste 30.000, alături de 6.000 de cărți vechi.

Între acestea este și un Evangheliar donat bisericii de domnitorul Alexandru Lăpușneanu în 1561, prima Biblie rusească din lume și toate Bibliile vechi românești.

În 1967, muzeul a fost vizitat de Președintele Nicolae Ceaușescu. În urma vizitei, instituția a primit o donație de 100.000 lei și s-au putut efectua lucrări semnificative.

Biserica „Sfântul Nicolae” din Șcheii Brașovului a găzduit prima școală românească (1495).

Foto credit: Nicu Farcaş, CC BY 3.0, Link

