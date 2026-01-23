Peste 63.000 de persoane au beneficiat de serviciile sociale ale Arhiepiscopiei Tomisului

Peste 63.000 de persoane au beneficiat, în 2025, de serviciile sociale oferite de Arhiepiscopia Tomisului, potrivit bilanțului prezentat în cadrul ședinței anuale a Adunării Eparhiale, potrivit Trinitas TV.

În cadrul Arhiepiscopiei funcționează 32 de centre și așezăminte care oferă susținere persoanelor aflate în dificultate. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a evidențiat faptul că anul 2025 a fost bogat în realizări, pe toate planurile de activitate.

„Avem astăzi o zi de bilanț, de trecere în revistă a tuturor realizărilor din anul 2025. Cu adevărat, anul 2025 a fost plin de realizări. Am continuat activitatea pastorală, misionară, socială și economică. Am pus bazele unor noi biserici, mănăstiri și schituri și am înmulțit binefacerile față de semenii noștri”.

„Această zi de bilanț este și o zi de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru toate câte ne-a dăruit. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem în noul an 2026”, a spus IPS Teodosie, cu ocazia slujbei de Te Deum oficiată înaintea ședinței Adunării Eparhiale.

Mai multă jertfă, mai multă credință

Arhiepiscopul Tomisului a mai spus că în acest an, fiecare este dator să facă mai mult.

„Lăsăm anul 2025 în urmă, dar îl lăsăm cu realizări frumoase și ne rugăm ca anul acesta să fie mai bogat, mai plin de bucurii duhovnicești, de daruri duhovnicești, de jertfe, de fapte de credință și de împliniri frumoase în rândul slujitorilor și al credincioșilor noștri”.

„Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne fie și mai darnic, mai milostiv și mai ajutător, purtător de grijă, să ne dăruiască mai mult har și credință în anul 2026, iar noi toți să ne sârguim să fim mai buni, mai rugători, mai credincioși și să sporim în starea de trezvie care Îl ține pe Dumnezeu viu în sufletele noastre”, a conchis Înaltpreasfinția Sa.

Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului, anul trecut au fost cheltuiți 10.120.778 lei (2.024.084 euro) în scop social-filantropic și educațional.

