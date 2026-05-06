6 mai 1925: Promulgarea Statutului de organizare a Bisericii Ortodoxe Române

În data de 6 mai 1925 a fost aprobat actul după care urma să se guverneze proaspăt înființata Patriarhie Română: Legea și Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române.

Unirea Principatelor și înființarea Patriarhiei Române la 4 februarie 1925 au adus necesitatea creării unui statut după care să fie administrată unitar Biserica.

Constituanta bisericească, formată din membrii Sfântului Sinod, foști miniștri ai cultelor, profesori de teologie și preoți de mir, a decis în septembrie 1920 formarea unei comisii care să întocmească un proiect de statut de funcționare și organizare a Bisericii Ortodoxe Române.

Comisia, condusă de Mitropolitul Primat Miron Cristea, devenit primul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a lucrat timp de cinci ani, ținând cont de propunerile Consistoriului Național Bisericesc, congresele preoțimii din regiunile istorice, ierarhi și reprezentanți ai clerului.

Astfel, proiectul final a fost aprobat de Senatul țării în data de 24 martie 1925, de Camera Deputaților la 3 aprilie și a fost promulgat la începutul lunii mai.

Ce prevedea statutul din 1925?

Conform statutului aprobat în urmă cu 101 ani, Biserica Ortodoxă Română era autocefală și organizată ca patriarhie cu cinci Mitropolii: Ungrovlahiei; Moldovei și Sucevei; Ardealului; Bucovinei și Basarabiei. Exista și o episcopie a Armatei.

Biserica era condusă de Sfântul Sinod, format din patriarh ca președinte și toți mitropoliții, episcopii și arhiereii vicari în funcție. Organul deliberativ era Congresul Național Bisericesc, iar cel executiv era reprezentat de Consiliul Central Bisericesc. Statutul prevedea și funcționarea unei eforii care avea rolul de a administra fondul general bisericesc și subvențiile primite de la stat.

Potrivit părintelui profesor Mircea Păcurariu, la baza Legii și Statutului de organizare din 1925 au stat principiile Statutului Organic al Sfântului Andrei Șaguna, care prevedea o largă participare a mirenilor în viața bisericească.

Legea și Statutul de organizare a Bisericii Ortodoxe Române au fost în vigoare până în anul 1948, când au fost abrogate de regimul comunist.

Anul trecut, Biserica Ortodoxă Română a aniversat 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei și un secol de la înființarea Patriarhiei Române.

Cel mai recent Statut pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române a fost aprobat în 2020.

Informații preluate din Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ediția a 3-a revăzută, publicată la editura Basilica.

