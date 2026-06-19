Se împlinesc 49 de ani de la întronizarea Patriarhului Iustin Moisescu

Vineri se împlinesc 49 de ani de la întronizarea vrednicului de pomenire Patriarhul Iustin Moisescu, al patrulea Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Române.

S-a născut în data de 5 martie 1910, în localitatea Cândești, județul Argeș. A urmat cursurile Seminarului Orfanilor de Război din Câmpulung-Muscel între anii 1922 și 1930, continuându-și studiile teologice la Atena și Strasbourg, unde s-a remarcat prin rezultate academice deosebite.

Profesor și ierarh

Înainte de a fi chemat la slujirea arhierească, viitorul patriarh Iustin a desfășurat o importantă activitate didactică. A predat la Seminarul Teologic „Nifon” din București și la facultățile de teologie din Varșovia, Cernăuți și București, fiind apreciat drept unul dintre cei mai erudiți teologi români ai secolului al 20-lea.

În anul 1956 a fost hirotonit preot necăsătorit și ales Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, fiind hirotonit arhiereu în ziua 15 martie. Un an mai târziu, în 10 ianuarie 1957, a fost ales Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Sucevei, fiind întronizat în 13 ianuarie.

Timp de două decenii a păstorit Mitropolia Moldovei și Sucevei, perioadă în care și-a consolidat reputația de ierarh cărturar și bun administrator bisericesc.

În 12 iunie 1977 a fost ales Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, iar o săptămână mai târziu, la 19 iunie, a fost întronizat în Catedrala Patriarhală din București.

Patriarhul Iustin Moisescu a acordat o atenție deosebită relațiilor cu celelalte Biserici Ortodoxe și dialogului intercreștin. Prin aceste contacte a contribuit la consolidarea prezenței și prestigiului Bisericii Ortodoxe Române în spațiul creștin internațional.

Promotor al culturii teologice românești

Una dintre preocupările constante ale Patriarhului Iustin Moisescu a fost activitatea editorială și dezvoltarea culturii teologice românești.

În timpul păstoririi sale au fost inițiate proiecte editoriale de referință, între care colecția „Părinți și scriitori bisericești”, concepută în 90 de volume, și colecția „Arta creștină în România”, proiectată în șase volume.

De asemenea, a fost publicată o nouă ediție sinodală a Bibliei în anul 1982 și o nouă ediție a Noului Testament în 1979. Au continuat să apară manuale pentru învățământul teologic, teze de doctorat, cărți de cult și revistele bisericești centrale și mitropolitane, precum și publicațiile comunităților ortodoxe române din afara granițelor țării.

Prin activitatea sa pastorală, academică, culturală și ecumenică, Patriarhul Iustin Moisescu și-a înscris numele între personalitățile de seamă ale Ortodoxiei românești și ale lumii creștine contemporane.

A trecut la cele veșnice în data de 31 iulie 1986, fiind înmormântat în Catedrala Patriarhală din București.

Foto credit: Ziarul Lumina