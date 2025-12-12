400 de copii au vestit Nașterea Domnului la Catedrala din Sibiu, în prezența Mitropolitului Laurențiu

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a primit joi, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, cetele de colindători din Arhiepiscopia Sibiului. În total, peste 400 de copii din unități de învățământ din județ au umplut catedrala cu sunet de colinde.

La eveniment au fost prezenți domnul prof. Marius Novac, inspectorul general școlar al județului Sibiu, dr. Sorin Joantă, consilierul de învățământ al Arhiepiscopiei Sibiului, precum și prof. Gabriela Frățilă, inspectorul școlar pentru Religie din județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu le-a mulțumit copiilor și cadrelor didactice implicate în acțiune.

Nașterea Domnului, marele dar făcut umanității

„Îi binecuvântăm pentru că se ostenesc pentru educația acestei generații de tineri care sunt viitorul Bisericii noastre și al neamului nostru”, a spus părintele mitropolit.

„Nu v-am uitat nici pe dumneavoastră, părinții, pentru că datoria dumneavoastră este foarte mare și responsabilă. Este tocmai această datorie pe care o avem noi față de darul lui Dumnezeu.”

„Dumnezeu-Tatăl ne face de Crăciun un mare dar prin nașterea în lume a Fiului Său, Care răspunde prin iubirea Sa jertfelnică, pentru că S-a jertfit pe Cruce pentru noi, nu a fost născut ca să devină un mare împărat, ci s-a născut ca să crească și să ne mântuiască, ca să se jertfească pentru noi”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

400 de voci unite spre a binevesti

Felicitări și mulțumiri a transmis și prof. Marius Novac, inspectorul școlar general al județului Sibiu.

„Este o mare bucurie și vă spun că am emoții în preajma voastră, deși sunt profesor de peste 30 de ani, dar spiritul acestei seri este unul special și simt această bucurie pe care voi ați transmis-o prin colindele voastre frumoase, în această sfântă Catedrală, în prezența Înaltpreasfinției Sale”, a spus inspectorul școlar.

„Am încercat în acest an să colindăm împreună, pentru a arăta că, unde sunt mulți, colindul este puternic și cu siguranță ajunge la sufletul tuturor și al celor care sunt în alte locuri”, a precizat dr. Sorin Joantă, consilier eparhial.

Colindătorii s-au unit într-un singur cor sub conducerea pr. lect univ. dr. Alexandru Dan Streza, dirijorul Corului „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, pentru a vesti împreună Nașterea Domnului.

La final, Mitropolitul Laurențiu al Ardealului le-a dăruit colindătorilor calendare, agende, iconițe și alte daruri, însoțite de binecuvântarea arhierească și recunoștința pentru dragostea lor față de tradițiile străbune.

Foto credit: Mitropolia Ardealului / Costin Chesnoiu