350 de participanți la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Sascut: Evenimentul devine tradiție

Peste 350 de tineri din întregul județ au participat joi la a treia ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși (ITO) din Sascut, județul Bacău, un eveniment care se dorește a deveni tradiție în Protoieria Sascut.

Ziua a început cu Sfânta Liturghie oficiată la Biserica „Izvorul Tămăduirii” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” Sascut Târg de un sobor numeros condus de Părintele Alexandru Grigoraș, Protopop de Sasccut.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul Psaltic „Filomelos” din Borzești, județul Bacău, dirijat de doamna preoteasă Paula Cautiș și de Părintele Petrică Cautiș.

Tinerii au fost pregătiți și au primit Taina Sfintei Împărtășanii. La finalul slujbei, Părintele Protopop Alexandru Grigoraș le-a transmis binecuvântarea și felicitarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru participarea lor la eveniment.

După masa de prânz la Restaurantul „Elio Garden” din Sascut, tinerii s-au reunit pentru lucrările întâlnirii.

„Punem în lucrare Cuvântul lui Dumnezeu”

„Mulțumim lui Dumnezeu înainte de toate pentru că a făcut posibil să putem organiza acest eveniment, care sperăm noi să devină o tradiție pentru această zonă a Arhiepiscopiei noastre și să reușim ca în fiecare an să aducem Slavă lui Dumnezeu și mai apoi să punem în lucrare Cuvântul lui Dumnezeu, Cuvântul care ne inspiră și care ne hrănește”, a spus Părintele Protopop Alexandru Grigoraș.

Clericul le-a mulțumit tuturor preoților din protoierie, membrilor Administrației Protoieriei Sascut și tinerilor voluntari de la ATOR Sascut, care au ajutat la organizarea evenimentului.

Mulțumiri speciale i-au fost adresate Părintelui Arhiepiscop Ioachim și Părintelui Arhimandrit Hrisostom Rădășanu, Consilier la Sectorul Învățământ al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

La momentele din plen au participat și susținut alocuțiuni Dep. Costel Neculai Dunava, Cristina Ionela Breahnă-Pravăț, Președinta Consiliului Județean Bacău, Ionel Apostol, Primarul Comunei Sascut, Ionela Sandu, Viceprimar, Ana-Maria Egarmin, Inspector Școlar General, Inspector Principal Raluca Amariei, reprezentant al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Locotenentul Alexandru Mihăilă, reprezentant al Inspectoratului Județean de Jandarmerie Bacău, și Pr. Vlad Țuțurlan, Inspector Eparhial, împreună cu un Grupul de tineri membri ASCOR Bacău.

În continuare, Arhimandrit Hrisostom Rădășanu a susținut conferința „Comunitatea de credință – comuniunea noastră. Cum construim și cum păstrăm comuniunea în comunitatea creștin ortodoxă a secolului 21 românesc?”.

Ateliere de reflecție și lucru interactiv

Tinerii participanți au lucrat apoi pe grupe, construind câte o lucrare simbolică despre valorile unei comunități creștin-ortodoxe. Rezultatele au fost prezentate în plen.

Atelierele desfășurate pe grupe au respectat patru pași: inițierea unei construcții, reflecția, ancora în Sfânta Scriptură și crearea catapetesmei valorilor într-o comunitate („Cine sunt Apostolii și Proorocii noștri de astăzi și ce valori ne unesc?”).

Evenimentul nu a fost numai despre momente de reflecție referitoare la valori, ci și despre distracție și socializare sănătoasă.

Grupul „Dacii liberi” din Bârlad și de interpreta de muzică folclorică Angelica Flutur din Suceava au susținut momente artistice priite cu multă generozitate de publicul format din tineri, iar seara s-a încheiat cu un grătar și foc de tabără în jurul căruia participanții au schimbat impresii.



Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului