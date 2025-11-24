35 ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România: Eveniment la Palatul Parlamentului

Palatul Parlamentului a găzduit, în perioada 19-20 noiembrie, evenimentul aniversar „35 ani de la înființarea Uniunii Ucrainenilor din România”. Au participat lideri religioși ai ucrainenilor din România, parlamentari, membri ai comunității ucrainene din țara noastră.

Manifestarea a debutat cu un moment solemn de rugăciune și comemorare pentru victimele războiului din Ucraina și fondatorii Uniunii Ucrainenilor din România.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost Pr. Mihai Cobziuc, consilier la Biroul Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Părintele consilier eparhial a rostit, împreună cu pr. Ioan Iaremciuc, parohul comunității ortodoxe române din Copăcele, județul Caraș-Severin, rugăciunile inaugurale.

„Prin acest moment de rugăciune comună, evenimentul a subliniat încă o dată solidaritatea dintre confesiuni și angajamentul Uniunii Ucrainenilor din România pentru pace, dialog și respect reciproc”, au transmit reprezentanții Uniunii Ucrainenilor din România (UUR).

Cadru pentru reflecție și dialog

Manifestarea a inclus cinci paneluri tematice de discuții, reunind reprezentanți ai mediului academic, ai administrației publice, ai cultelor, ai societății civile și ai mass-mediei din România și Ucraina.

Dezbaterile au vizat evoluția comunității ucrainene din România, rolul educației și al limbii materne, cooperarea trilaterală România – Ucraina – Republica Moldova, buna guvernare locală și combaterea dezinformării.

Discuțiile au evidențiat modul în care comunitatea ucraineană și-a păstrat identitatea prin cultură, limbă, spiritualitate și implicare civică.

Alte intervenții au reliefat faptul că minoritățile naționale reprezintă un liant esențial între state, contribuind la stabilitate, dialog și proiecte comune în domenii precum educația, infrastructura, cultura și securitatea regională.

Evenimentul a oferit un cadru amplu de reflecție și dialog, reafirmând rolul UUR ca partener activ în viața publică, în educație, cultură și cooperare regională, atât în România, cât și în relația cu Ucraina și Republica Moldova.

Vicariatul Ortodox Ucrainean aniversează 35 ani

Un procent de 80% dintre ucrainenii din România sunt ortodocși. Biserica Ortodoxă Română a creat pentru ei o structură specială, Vicariatul Ortodox Ucrainean, care să le permită să-și oficieze slujbele în limba maternî și să-și consolideze identitatea culturală.

Vineri, 28 noiembrie 2025, seria de manifestări prin care sunt aniversați și 35 de ani de la înființarea Vicariatului se va încheia la biserica ucraineană „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației, jud. Maramureș, în prezența Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Ierarhul va oficia Sfânta Liturghie și va asista la lansarea volumul aniversar „Vicariatul Ortodox Ucrainean – 35 de ani de la reînființare. Istorie și perspective”.

Foto credit: Uniunea Ucrainenilor din România