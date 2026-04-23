Organizația Națiunilor Unite (ONU) marchează în data 23 aprilie Ziua Limbii Engleze, o inițiativă menită să promoveze multilingvismul și utilizarea egală a celor șase limbi oficiale ale organizației.

Data a fost selectată pentru a coincide cu data tradițională a nașterii și trecerii la Domnul a scriitorului William Shakespeare.

Sărbătoarea a fost stabilită în anul 2010 de către Departamentul de Comunicare Globală al ONU. Programul de celebrare a limbilor oficiale (engleza, franceza, spaniola, chineza, rusa și araba) are scopul de a informa publicul cu privire la istoria și cultura fiecărui idiom.

Alegerea zilei de 23 aprilie este justificată prin contribuția lui William Shakespeare la dezvoltarea limbii engleze moderne, acesta fiind creditat cu introducerea sau standardizarea a numeroase elemente de lexic și sintaxă în secolele XVI-XVII.

Date statistice privind limba engleză

Conform datelor statistice actuale, engleza deține statutul de cea mai utilizată limbă la nivel internațional:

Vorbitori totali: Aproximativ 1,5 miliarde de persoane, reprezentând circa 20% din populația globală;

Statut: Limbă oficială sau cu statut special în peste 60 de state;

Utilizare digitală: Peste 50% din conținutul de pe internet este redactat în limba engleză;

Vorbitori nativi vs. non-nativi: Numărul celor care utilizează engleza ca limbă secundară sau străină îl depășește semnificativ pe cel al vorbitorilor nativi (raport de aproximativ 3:1).

În acest context, reamintim că Agenția de știri Basilica are o versiune în limba engleză a site-ului oficial, precum și conturi de Facebook și Twitter.

Foto credit: englishcollege.com

