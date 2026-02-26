2026 ar putea deveni oficial anul dedicat inventatorului Traian Vuia și informaticianului Grigore Moisil

Senatul României a adoptat miercuri, potrivit Agerpres, două proiecte legislative prin care anul 2026 ar putea fi dedicat omagierii inventatorului Traian Vuia, pionier al aviației mondiale, și matematicianului Grigore Constantin Moisil, considerat părintele informaticii românești.

Potrivit actului normativ, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice aflate în subordinea sau coordonarea acestora vor putea organiza sau sprijini manifestări dedicate celor două personalități ale științei române.

Anul Traian Vuia

„Se instituie anul 2026 ca Anul Traian Vuia pentru celebrarea a 120 de ani de la primul zbor din istoria omenirii cu un aparat mai greu decât aerul, care s-a ridicat de la sol prin mijloace proprii”, prevede proiectul adoptat de Senat.

Documentul stabilește că instituțiile publice vor putea susține evenimente culturale, educaționale și științifice, precum și activități de promovare a imaginii inventatorului și a patrimoniului științific asociat acestuia, inclusiv prin alocarea de fonduri din bugetele proprii.

Anul Grigore Constantin Moisil

Senatul a adoptat și proiectul de lege prin care anul 2026 ar putea deveni Anul „Grigore Constantin Moisil”.

„Se instituie anul 2026 ca Anul Grigore Constantin Moisil în semn de cinstire a memoriei și a contribuțiilor deosebite aduse de academicianul Grigore Moisil în domeniul matematicii, informaticii și al dezvoltării științei în România”, se arată în proiect.

Ambele inițiative legislative au fost adoptate de Senat ca primă Cameră sesizată, urmând să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional în acest caz.

Personalități ale științei române

Traian Vuia, născut în anul 1872, a fost un inventator român, pionier al aviaţiei mondiale. Pe data de 18 martie 1906 el a realizat primul zbor autopropulsat (fără catapulte sau alte mijloace exterioare) cu un aparat mai greu decât aerul.

A brevetat şi construit diferite invenţii, precum un generator de abur în 1925, sau două elicoptere între 1918 şi 1922 și a fost ales membru de onoare al Academiei Române, în anul 1946. În data de 3 septembrie 1950, Traian Vuia a trecut la Domnul, fiind înhumat în cimitirul Bellu. Matematicianul Grigore Constantin Moisil s-a născut în data de 10 ianuarie 1906, la Tulcea. Şi-a făcut studiile universitare la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, obținând doctoratul în matematici în anul 1929, cu teza „Mecanica analitică a sistemelor continue”. Cercetătorul român a contribuit la instalarea primului calculator de construcție românească în 1957 la Institutul de Fizică Atomică. În aceeași perioadă Grigore C. Moisil a avut și inițiativa importantă de a crea un Centru de Calcul la Universitatea din București, devenind una dintre primele zece universități din lume care aveau un centru de calcul. Grigore C. Moisil a murit în data de 21 mai 1973, la Ottawa, Canada.

Foto credit: Colaj Basilica.ro