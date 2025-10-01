Patriarhul Daniel a publicat un volum de predici la Praznicele Împărătești ale Bisericii

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut volumul „Luminile Marilor Sărbători ale Bisericii. Predici la Praznicele Împărătești”, semnat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Predicile sunt sinteze ale mai multor omilii rostite de Patriarhul României, fiecare lămurind icoana, istoricul, troparul praznicului, precum și tâlcuirea sărbătorii în sine. Ele sunt prezentate într-o perspectivă interdisciplinară: biblică, patristică, liturgică, mistagogică și pastoral-misionară.

Volumul este îmbogățit cu numeroase citate din operele patristice sau teologice contemporane.

„Marile Sărbători ale Bisericii sau Praznicele Împărătești sunt timp binecuvântat de Dumnezeu, sfințit și sfințitor, pentru omul credincios, în care lumina vieții veșnice din Împărăția cerurilor străpunge cotidianul obișnuit”, scrie Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în prefața volumului.

„Din punct de vedere teologic, luminile Marilor Sărbători ale Bisericii sunt înțelesurile lor dumnezeiești, mistice și minunate, care luminează mintea și bucură inima clericilor slujitori și credincioșilor mireni rugători.”

„Întrucât Sfânta Liturghie bizantină a Ortodoxiei este profund biblică și patristică, este necesar ca și predica ortodoxă să fie în armonie cu Liturghia Bisericii”, mai scrie Părintele Patriarh Daniel.

Volumul poate fi achiziționat prin intermediul site-ului Tipografiei Cărților Bisericești, cartibisericesti.ro, de pe colportaj.ro și prin comandă la [email protected], [email protected] sau la numărul de telefon 021.335.21.29.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești