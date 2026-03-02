La 189 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, a fost evocată importanța familiei în scrierile sale

Scriitorul Ion Creangă a fost pomenit duminică la Schitul Vovidenia din Neamț, cu ocazia împlinirii a 189 de ani de la nașterea sa. Arhimandritul Mihail Daniliuc a evocat importanța familiei și a femeii în scrierile marelui clasic al literaturii române.

Părintele a arătat că în paginile scriitorului femeia nu este o prezență marginală, ci axul în jurul căruia se ordonează viața satului.

„În Amintiri din copilărie, lumea se configurează în jurul familiei, iar inima familiei este femeia. Mama, bunica, mătușile, vecinele sau fetele de preot nu sunt simple figuri pitorești, ci repere morale și duhovnicești. Ele alcătuiesc o adevărată constelație a feminității creștine, întruchipând credința vie, rânduiala casei, răbdarea și înțelepciunea transmisă din generație în generație”.

Arhimandritul Mihail Daniliuc a evocat și chipul mamei lui Ion Creangă, așa cum o prezintă scriitorul în opera sa.

„Chipul Smarandei, mama scriitorului, se desprinde cu o forță aparte: femeie hotărâtă, credincioasă, veghetoare asupra creșterii fiului său, ea devine matricea spirituală a formării lui Ion Creangă. Prin dragostea și exigența ei, prin atașamentul față de Biserică și de tradițiile neamului românesc, se conturează profilul unei mame care nu doar aduce pe lume un copil, ci modelează un destin”.

„Nu întâmplător, nașterea scriitorului în prima zi a primăverii a fost evocată simbolic drept cel mai frumos mărțișor dăruit culturii române”, a adăugat părintele arhimandrit.

Manifestarea a fost organizată de Asociația Culturală Vovidenia-Neamț în contextul proclamării Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ dedicat sfintelor femei din calendar în Patriarhia Română și a declarării lunii martie drept „Luna Femeilor în România”.

Ion Creangă

Scriitorul Ion Creangă s-a născut la „1 martie 1837 în satul Humulești, județul Neamțului, Plasa de Sus, din părinți români: Ștefan a lui Petrea Ciubotariul din Humulești și soția sa Smaranda, născută David Creangă, din satul Pipirig”, după cum menționează în autobiografia sa.

La scurt timp după dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Țării Românești, Ion Creangă s-a căsătorit și a fost hirotonit diacon.

În 1875, l-a cunoscut pe Mihai Eminescu, în acea vreme revizor școlar la Iași și Vaslui, cu care a devenit prieten. La îndemnul poetului, între 1875 și 1883, și-a scris cele mai importante opere.

Ion Creangă a publicat, împreună cu alţi colegi, manuale pentru clasele primare între care: „Metodă nouă de scriere şi cetire pentru uzul clasei I primară” (1868), „Învăţătoriul copiilor”(1871), „Povăţuitoriu la cetire prin scriere după sistema fonetică” (1876).

A trecut la cele veșnice în data de 31 decembrie 1889, în casa sa din cartierul ieșean Țicău, fiind înmormântat în 2 ianuarie 1890 în Cimitirul Eternitatea din Iași.

Foto credit: Doxologia