1700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic: Cărți rare de la Biblioteca Sfântului Sinod au fost expuse la Muzeul Literaturii

Biblioteca Sfântului Sinod și Muzeul Național al Literaturii Române marchează 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic prin expoziția de carte rară „Credo in Unum Deum”.

Prezentarea expoziției a avut loc miercuri la muzeul literaturii în prezența prof. univ. Ioan Cristescu, director general MNLR, și arhim. Policarp Chițulescu, director al Bibliotecii Sfântului Sinod.

Expoziția poate fi vizitată până în data de 31 decembrie.

Primul Sinod Ecumenic

Sinodul de la Niceea (325), convocat de Constantin I cel Mare, a fost prototipul sinoadelor ecumenice. Șapte astfel de sinoade, toate ținute în Răsărit, au fost recunoscute de Biserica bizantină (ortodoxă) ca fiind cu adevărat esențiale: Niceea (325), Constantinopol (381), Efes (431), Calcedon (451), Constantinopol (553), Constantinopol (680-681) și Niceea (787).

Primul Sinod Ecumenic a avut loc la Niceea, în perioada 20 mai – 19 iunie, cca. 25 august 325. Acesta a fost convocat de împăratul Constantin cel Mare pentru a rezolva controversa asupra arianismului.

Nu s-au păstrat actele lucrărilor sale, cu excepția unei liste de 20 de canoane emise de acest sinod, a Crezului formulat și a unei scrisori sinodale care îl excomunica pe Arie.

Numărul exact al episcopilor prezenți la sinod nu este cunoscut. Diverși autori dau cifre între 200 și 300, în timp ce tradiția bisericească fixează numărul la 318.

Foto credit: Biblioteca Sfântului Sinod