160 de ani de la sfințirea unei biserici ialomițene: PS Vincențiu a oficiat Liturghia de sărbătoarea Sf. Parascheva

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi, județul Ialomița, a aniversat marți 160 de ani de sfințirea bisericii, prilej cu care Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor a oficiat Sfânta Liturghie.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu a vorbit despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva.

„Iată, de 384 de ani, Sfânta Parascheva este o lumină pentru toți cei care cu credință se închină icoanei sale și sfintelor sale moaște. Nu degeaba a fost numită mult-ajutătoare. Cu adevărat, mult ne ajută tuturor celor care ne închinăm icoanei sale, sfintelor sale moaște”, a spus ierarhul.

„Vă îndemn, nu neapărat în aceste zile de procesiune, pe tot parcursul anului, să mergeți la Iași, la Catedrala Mitropolitană. Oricum, nu este zi în care să stați mai puțin de 60-70 de minute, așteptându-vă rândul să vă închinați la racla Sfintei.”

„E un semn al puterii Duhului Sfânt, al puterii pe care Dumnezeu i-a dăruit-o și care lucrează pentru noi, cei în nevoi, necazuri și în multe încercări”, a adăugat Preasfinția Sa.

Din soborul slujitor au mai făcut parte Părinții Florin Ionescu, Marius Gabriel Purcărea, Nicușor Silviu Dascălu și Andrei Cornel Petre, consilieri eparhiali, și Părinte Aurel Berbec, Protopop de Urziceni și parohul comunității.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale din Slobozia.

Preasfinția Sa a împărtășit toți copiii prezenți la Sfânta Liturghie.

Vezi mai multe imagini aici.

Foto credit: Episcopia Sloboziei și Călărașilor