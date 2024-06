16 ani de Basilica.ro: Tinerii ne spun că îi ajutăm să vadă mai clar „Binele de știut”

Fiindcă duminică, 16 iunie 2024, Basilica.ro împlinește 16 ani de existență, Agenția de știri a Patriarhiei Române i-a întrebat pe tinerii din Biserica Ortodoxă Română dacă o citesc și de ce.

Răspunsurile au fost numeroase și diverse: tinerii ne-au apreciat și încurajat și ne-au spus că împlinim zilnic sloganul pe care ni l-am ales: promovarea Binelui de știut. Redăm mai jos mesajele lor.

Rareș Stroe, 20 ani, student la Medicină

Accesez Basilica.ro de trei ori pe săptămână și cred că site-ul are un aspect plăcut, bine organizat, cu informații mereu actualizate și utile. Articolele m-au ajutat să aflu despre evenimente duhovnicești și nu numai, să văd mai mult binele din țara mea și din lume. Am început să mă gândesc mai mult la bunătatea lui Dumnezeu și darurile Lui pentru noi. Aș recomanda Basilica.ro oricărui tânăr care caută o sursă de informații sigură și calitativă.

Eliza Maria Neag, 22 ani, lingvist

Iau de multe ori drept reper articolele de pe Basilica.ro, pe care le accesez zilnic prin intermediul platformelor de socializare. Îmi salvez toate informațiile care consider că mi-ar putea fi de folos mai târziu, pentru textele pe care le am de tradus.

Însă articolele de pe Basilica.ro transcend lumescul și oferă informații duhovnicești prețioase și cuvinte de pus la inimă, iar cel mai potrivit exemplu în acest sens ar fi citatele Sfinților Părinți sau versetele din Sfânta Scriptură, pe care platforma se îngrijește să ni le aducă la cunoștință și care se potrivesc atât de bine cu nevoile și întrebările celor la care ajung!

De asemenea, seriile de fotografii care ilustrează frumusețea evenimentelor bisericești din fiecare săptămână sunt cu adevărat inspiraționale, mai ales cele din natură, care arată modul minunat în care Dumnezeu oferă culoare, viață și sens fiecărei părticele din lumea aceasta.

Așadar, astăzi, la ceas aniversar, afirm cu certitudine că proiectul Basilica.ro reușește să-și atingă scopul de a fi “„o voce unitară a Bisericii în spațiul online” și ne oferă ocazia să împărtășim cu cei dragi frumosul și binele de știut!

Anastasia Ciupitu, 22 ani, studentă la Litere

Accesez site-ul Basilica.ro aproape în fiecare zi. Știrile care promovează binele de știut mi se pare că sunt ca o gură de aer proaspăt în fluxul de știri negative, alarmante și fără substanță livrate de majoritatea trusturilor de presă.

Dacă ar trebui să aleg o singură categorie de știri dintre cele difuzate de Basilica.ro, cred că aș înclina spre cea culturală, care prezintă biografii ale unor personalități marcante din istoria Bisericii Ortodoxe.

Le recomand tinerilor să acceseze Basilica.ro, pentru posibilitatea de a cunoaște activitatea socială, culturală și filantropică a Bisericii Ortodoxe Române atât în țară, cât și în diaspora, pentru a descoperi în viețile sfinților modele de urmat, cu adevărat necesare tinerilor de astăzi, și pentru a se împărtăși, într-o comunitate frumoasă, din binele de știut.

Alexandra-Maria Stancovici, 26 ani, medic stomatolog

Pentru mine, Basilica.ro reprezintă o sursă de informare despre activitatea creștinilor de pretutindeni. Accesez secțiunea de știri aproape săptămânal și îmi face mare plăcere atunci când îmi apare un articol în care copiii și tinerii sunt implicați în activități care promovează valorile creștin-ortodoxe.

Am astfel oportunitatea de a afla despre multe proiecte care m-ar interesa și la care aș vrea să particip. Din acest motiv, îi încurajez atât pe tineri, cât și pe părinți, să urmărească Basilica.ro, pentru că, în mod sigur vor afla despre proiecte, tabere și alte activități recreative sau social-filantropice unde vor întâlni o mulțime de oameni minunați.

Matei Schipor, 21 de ani, student la Teologie

Basilica.ro este un site pe care îl accesez destul de des pentru că de fiecare dată citesc articole care îmi dau un sentiment plăcut, cum ar fi interviuri cu oameni de calitate și știri despre diverse acțiuni ale Bisericii.

Pentru mine, este cumva o evadare din marea de mass-media plină de fake news și cancan. Bineînțeles că aș recomanda cât mai multor oameni să acceseze site-ul, pentru că sigur nu o să regrete, indiferent de tipologia sau vârsta fiecăruia. Cel mai mult îl recomand tinerilor, pentru că au ce citi pe site.

Maria Costescu, 24 ani, studentă în Biotehnologii

În ceea ce privește site-ul Basilica.ro, îl accesez aproximativ lunar, poate și mai des, găsind conținutul lui util pentru orice creștin ortodox. Pot spune ca m-au inspirat în mod deosebit articolele care fac referire la viețile sfinților, cât și cele care abordează probleme precum căsătoria versus călugăria, pacea sufletului, lupta cu anumite patimi, aspecte care cred că fac parte din căutările oricărui tânăr și care, din nefericire, sunt tratate din ce în ce mai superficial în societatea de astăzi.

De aceea, recomand Basilica.ro atât celor care au nevoie de un sfat duhovnicesc și nu au șansa de a avea pe cineva care să-i îndrume, cât și persoanelor care doresc să descopere mai mult din frumusețea lumii ortodoxe contemporane.

Teodora Rus, 21 ani, studentă la Arhitectură

Fac parte din ASCOR, un mediu care a fost bun catalizator în experiența mea cu Basilica.ro. Primesc adesea de la prieteni din ASCOR articole de pe Basilica.ro în legătură cu diverse evenimente, iar în acest mod am avut primele tangențe cu site-ul.

Accesez site-ul de fiecare dată când vreau să aflu detalii despre un eveniment religios la care am participat, urmează să particip sau am vrut să o fac, dar nu am reușit. E foarte ușor sa găsești ceea ce cauți doar cu ajutorul unor cuvinte cheie tastate în bara de căutare.

De asemenea, citesc cu plăcere calendarul ortodox. În modul acesta am aflat despre viețile unor sfinți despre care nu știam foarte multe lucruri. Recomand cu căldură Basilica.ro tinerilor ce vor să fie la curent cu viața Bisericii.

Cred că e important sa fim informați și, cu ajutorul site-ului, este foarte la îndemână acest lucru. Vă felicit pentru cei 16 ani de activitate și vă doresc mult succes in continuare!

Ana Maria Avram, 30 ani, economist

Urmăresc activitatea Agenției de știri Basilica zilnic și îmi place să descopăr Binele de știut în cuvintele și imaginile de pe site. Basilica.ro este o sursă de inspirație și un izvor de informații valoroase, care arată cât de frumoasă și fascinantă este Ortodoxia.

Consider că toate articolele și fotografiile sunt inspiraționale, deoarece ne îndeamnă pe toți să urmăm modelele celor care fac bine în societate și să reflectăm asupra anumitor aspecte esențiale ale vieții, precum credința, dragostea, bunătatea, milostenia, pacea. De-a lungul timpului, cel mai mult mi-au plăcut editorialele, în special cele despre sărbători, post, sfinți și anumite valori creștine.

Le recomand tuturor celor prezenți în mediul online să urmărească activitatea agenției, deoarece promovează un jurnalism corect, religios.

Internetul, această lume virtuală, permite accesul la un set imens de informații. De aceea, este esențial ca tinerii să aibă oportunitatea de a se documenta și din surse pozitive, educative și interactive, precum Basilica.ro. În calitate de comunicator al Adevărului, aceasta îi apropie pe cititori de viața Bisericii.

Site-ul agenției este atractiv și ușor de accesat, iar pe rețelele de socializare există o implicare activă, creativă și interesantă. Nivelul mare de profesionalism de care cei din redacție dau dovadă, misiunea pe care o au și dedicarea sunt de apreciat.

La mulți și binecuvântați ani! Dumnezeu să vă ajute în continuare în promovarea Binelui de știut!

Alexandra Păvăloi, 21 ani, studentă la Teologie și la Psihologie și Științele Educației

Urmăresc Agenția de știri Basilica pe mai multe rețele de socializare. Datorită acesteia sunt la curent în permanență cu noutățile din viața Bisericii. De asemenea, de mare folos îmi sunt informațiile despre Viețile Sfinților, care sunt postate în zilele lor de prăznuire. Astfel, Basilica.ro contribuie autentic la fixarea cunoștințelor din Tradiția eclezială.

Sunt numeroase articole care m-au îmbogățit cu o aleasă inspirație. Printre ele, cele despre mărturisitorii din temnițele comuniste și, respectiv, canonizarea acestora. Lectura acestor articole m-a trimis la o stare de meditare mai profundă asupra modului în care acei oameni și-au mărturisit credința cea vie în Hristos Dumnezeu.

De asemenea, articolele despre programul sărbătorilor din cadrul Arhiepiscopiei Bucureștiul îmi sunt de mare folos, descoperind numeroase detalii legate de desfășurarea lor.

Recomand Basilica.ro tuturor tinerilor, care doresc să rămână în stare de duh și de comuniune cu tainele din viața Bisericii, căci, după cum spune și Sfântul Ciprian al Cartaginei, „cine nu are Biserica drept mamă, nu-L are nici pe Dumnezeu drept Tată”.

Teodora Paul, 22 ani, studentă la Teologie

Accesez zilnic pagina de Telegram a Agenției de Știri Basilica, iar pe site mă uit săptămânal. Citesc articole pro-viață, predici, articole cu citate, interviuri, știri despre acțiunile tinerilor, despre personalități românești. Unele te încurajează, altele sunt de folos pentru suflet, îți îmbogățesc sau te ajută să îți formezi cultura generală.

Îmi plac în mod deosebit rubricile #vinereapentruviață, #LecțiaDeSănătate, #ȘcoalaDeDuminicăLaBasilica și #LecțiaDeIstorieBisericească.

Doar câteva dintre articolele care m-au inspirat sunt următoarele, pe care le-am și distribuit pe rețelele de socializare: „Patriarhul României: Suntem chemaţi să devenim braţele iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru copiii nenăscuţi”; „Arhim. Dosoftei Dijmărescu: Construim împreună pentru viață – 10 gânduri despre contribuția unui cleric în această construcție”; „Dr. Ionel Cioată le-a relatat studenților pro-viață cum a găsit credința și a renunțat să mai efectueze proceduri de avort”.

Mă bucur să le recomand tinerilor lucruri bune ori de câte ori am oportunitatea, iar Basilica.ro este un site de știri foarte folositor prin conținutul pe care îl promovează și duhul în care o face.

Claudiu Ilie, 20 ani, student

Citesc site-ul vostru de câteva ori pe săptămână. Îmi plac în mod deosebit citatele și detaliile despre viețile sfinților. Le recomand tuturor cu drag Basilica.ro, explică Ortodoxia pe înțelesul tuturor!

Andreea Badea, 21 de ani, studentă la Teologie

Accesez Basilica.ro în fiecare zi și mi se pare un site foarte interesant, deoarece oferă o gamă largă de articole care acoperă subiecte diverse, de la activități filantropice și culturale la informații despre sărbători religioase și personalități importante ale Bisericii.

Un articol inspirator pe Basilica.ro este cel despre filantropiile săptămânii, care evidențiază diverse acțiuni caritabile și proiecte de ajutorare. De exemplu, Părintele Dan Damaschin a fondat Clinica Veronica la Iași, pentru a oferi servicii medicale gratuite celor care nu își permit acest lucru. Clinica a primit deja primii pacienți și se bazează pe sprijinul comunității pentru a continua activitatea​.

Recomand cu căldură Basilica.ro din mai multe motive: oferă educație culturală, promovează implicarea comunitară și valorile morale și are relevanță contemporană, menținând astfel tinerii informați despre ceea ce se întâmplă în comunitatea lor religioasă și culturală.

Nicoleta Mihalcea, 23 de ani, studentă

Accesez Basilica.ro doar când primesc un link sau văd un articol interesant pe Facebook ori Instagram. Consider că pe această pagină se găsesc atât articole folositoare, cât și imagini frumoase. Mi-au plăcut mult articolele despre concertele organizate de ASTO pentru anumite cazuri sociale. Cu siguranță recomand!

Irina Stan, 25 de ani, studentă la Teologie – Artă sacră

În general sunt o persoană mai prezentă pe rețelele de socializare, așa că urmăresc pagina de Instagram Basilica.ro. Dacă găsesc vreun articol interesant apărut în flux, bineînțeles ca accesez și site-ul. Îmi plac postările și articolele care aduc o hrană zilnică sufletului, poate vreun citat, sau vreo povestire, deoarece le găsesc foarte ușor de aplicat în viața cotidiană.

Îmi vine greu să-mi amintesc anumite articole care să lase o amprentă asupra sufletului și minții mele din cauza numeroaselor surse pe care le urmăresc. Știu doar că, în mod inconștient, ele rămân undeva „pe retina” sufletului. Îmi plac în general postările care îmi întăresc nădejdea în Dumnezeu și în pronia cerească.

Recomand cu trag tinerilor să urmărească conținutul postat de Basilica.ro, atât pe site, cât și pe rețelele sociale, care ne sunt atât de accesibile. E important ca în fluxul de acolo să mai găsim și ceva care să ne ofere hrană spirituală.

Andreea Zenovia Popescu, 34 ani, Product Manager în Digital Health

Accesez zilnic Basilica.ro prin intermediul rețelelor sociale. Calitatea articolelor, în special a interviurilor (pe care le urmăresc cu mult drag), dar și a fotografiilor săptămânii, partea duhovnicească a acestora nu pot decât să-mi aducă o viziune mai profundă asupra omului și mă ajută să mă îmbogățesc sufletește.

De exemplu, interviul cu monahia Dositeea: „Maica Dositeea Savin: La bătrânețe, omul scapă în mod firesc de tentațiile din exterior, îmbogățindu-se în viața lăuntrică”! Este o atât de bună aducere aminte a ceea ce înseamnă omul, a ceea ce înseamnă slujirea oamenilor” Sau „20 de sfaturi de la părintele Ioanichie Bălan”, un părinte care de mică mi-a fost tare drag. Astfel de articole îmi aduc pace în suflet, sunt o reamintire, de fapt, cum ar trebui să fiu pe cale.

De asemenea, fiind pasionată de fotografie revin adesea la „Expoziția de fotografie Părinții și bunicii noștri: Tur virtual”. Și lista poate continua. Însă, de fiecare dată, aproape zilnic, când găsesc câte un articol sau postare cu folos, o împărtășesc și altora, deoarece informația e menită să bucure sufletul și merită să fie vizualizată / citită de cât mai multe persoane.

Maria Adelina Brezeanu, 25 ani, profesoară de Religie

Accesez zilnic Basilica.ro și mi se pare util. Un articol deosebit care m-a ajutat enorm și pentru lucrarea de licență a fost publicat în anul 2016, legat de hirotesia unor diaconițe în Africa pentru activitatea catehetică. Aș recomanda tuturor documentarea pe Basilica.ro. Uneori, văzând publicate atâtea lucruri deosebite, mă simt recunoscătoare că fac parte din Biserica Ortodoxă Română. Îmi dau seama ce daruri mari ne dă Dumnezeu.

Alexandra Marcu, 33 ani, economist

La sfârșit de săptămână citesc fluxul de știri al săptămânii, în special știrile legate de lansări de cărți, de vizite internaționale, concursuri, cele despre sărbătorile și pelerinajele importante, precum și pozele de la fiecare eveniment.

Foto credit: Fotomontaj Basilica.ro cu fotografii din arhivele personale ale tinerilor

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews