14 ani de la sfințirea Paraclisului Catedralei Naționale: Scut spiritual pentru un șantier istoric (FOTO arhivă)

Vineri se împlinesc 14 ani de la sfințirea Paraclisului Catedralei Naționale, lăcaș construit odată cu începerea lucrărilor pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului (2010-2011), cu scopul de a asigura sprijin și scut spiritual unei lucrări mari, care își aștepta împlinirea de mai bine de un secol.

Paraclisul a fost construit în timp record sub coordonarea Părintelui Arhimandrit Ciprian Grădinaru de la Mănăstirea Sihăstria, județul Neamț.

Odată cu finalizarea lui, în 24 octombrie 2011, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a făcut un nou demers care a pus șantierul Catedralei Naționale sub protecție de sus: a organizat o procesiune cu Cinstitul cap al Sf. Ap. Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, adus de la Patras, Grecia.

„De la aeroport, sfintele moaște au fost aduse direct pe șantierul Catedralei Naționale, unde au fost întâmpinate de Patriarhul României, însoțit de ierarhii membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și aproximativ 700 de preoți din bisericile Capitalei și din Ilfov”, rememora Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul într-un articol scris anul trecut.

Procesiunea a înconjurat, cu moaștele Sf. Ap. Andrei și cu o copie a Icoanei Maicii Domnului Prodromița, întregul amplasament al Catedralei Naționale aflată în construcție.

Lucrările erau puse astfel sub protecția sfântului care a creștinat românii și pe care românii și l-au ales în mod oficial ca ocrotitor.

„Este foarte semnificativ faptul că Sfântul Apostol Andrei ne-a ajutat să construim Catedrala Națională”, a subliniat Părintele Patriarh Daniel joi, când a sfințit racla în care moaștele Sf. Ap. Andrei vor fi păstrate la Catedrala Națională.

Imediat după procesiunea din 24 octombrie 2011 a avut loc slujba de Sfințire a Paraclisului Catedralei Naționale.

Procesiunea și sfințirea Paraclisului au făcut parte din din seria de manifestări din acel an dedicate Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Catedralei Patriarhale istorice.

Astfel, se realiza o legătură duhovnicească între Catedrala Patriarhală istorică și noua Catedrală Națională, care va deveni și Catedrală Patriarhală.

Părintele Patriarh Daniel a decis ca hramul principal al Paraclisului Catedralei Naționale să fie Învierea Domnului, „ca o reparație morală sau o lumină de Înviere pentru cele cinci biserici răstignite de regimul comunist ateu, pentru a face loc Casei Republicii sau Palatului Poporului”, explica Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul în articolul citat.

Celelalte două hramuri al Paraclisului Catedralei Naționale sunt sărbătoarea Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur (13 noiembrie) și sărbătoarea cinstirii icoanei Maicii Domnului Prodromița (12 iulie).

