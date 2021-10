14 ani de la înfiinţarea Centrului de Presă Basilica

De Sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou se împlinesc 14 ani de la înființarea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

Centrul de Presă are două momente aniversare în fiecare an: sărbătoarea Sfintei Treimi, sub ocrotirea Căreia își desfășoară activitatea, și sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, ziua în care a fost înființat.

La inițiativa Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Centrul de Presă Basilica a luat ființă în 27 octombrie 2007. Acesta cuprinde cinci componente: Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă şi relaţii publice.

Statutul Centrului de Presă Basilica

Centrul de Presă Basilica funcţionează ca subunitate fără persona­litate juridică non-profit, a Administraţiei Patriarhale, iar în Statutul acesteia sunt definite scopul, obiectivele şi mijloacele, sursele de finanţare, organismele de conducere, patrimoniul, gestiunea şi controlul financiar.

Centrul de Presă Basilica reprezintă forma concretă de activitate a Sectorului Comunicaţii şi Relaţii Publice, în conformitate cu articolul 38 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, şi îşi desfăşoară lucrarea pe temeiul articolelor 161 şi 168 din acelaşi Statut, precum şi a Statutului de organizare şi funcţionare a Centrului de Presă Basilica, aprobat de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel al României prin Decizia Patriarhală nr. 5 / 2008.

Sursă foto: Arhivă Basilica.ro