13 decembrie: Ziua tipografilor români este marcată de sărbătoarea unui mare sfânt cărturar

Ziua tipografilor români este marcată anual în data de 13 decembrie, zi care coincide cu sărbătoarea Sfântului Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, un ierarh cărturar, care a făcut eforturi semnificative pentru tipărirea de cărţi de slujbă şi de învăţătură ortodoxă în limba română.

Anul acesta se împlinesc 107 de la revolta din capitală a muncitorilor, izbucnită în urma grevei tipografilor și reprimată sângeros de către guvernul condus de Ion I.C. Brătianu.

În 13/26 decembrie 1918, cei aproape 600 de muncitori tipografi din Capitală au încetat lucrul, îndreptându-se spre Ministerul Industriei și Comerțului, alături de reprezentanții desemnați de ei să le revendice drepturile. Cu aceștia s-au solidarizat și muncitori de la alte fabrici din București. Manifestația urma să aibă loc în fața Teatrului Național.

Ajunși în Piața Teatrului, manifestanții au fost întâmpinați cu focuri de armă de forțele de ordine, după ce, în prealabil, șeful garnizoanei București, Nicolae Mărgineanu, telefonase primului ministru Ion I.C. Brătianu, cerându-i autorizația de a interveni împotriva demonstranților.

George G. Mârzescu, ministrul de interne de la acea vreme, a justificat ordinul de a se trage în demonstranți prin faptul că manifestația ar fi fost un atentat la siguranța statului și ar fi declanșat o rebeliune cu scopul înlăturării regelui.

Sărbătoarea dedicată tipografilor români a fost oficializată în anul 1968.

Sfântul Ierarh Dosoftei

Sfântul ierarh Dosoftei s-a născut în anul 1624 la Suceava. A studiat la Colegiul întemeiat în 1640 la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași, apoi la Școala Frăției Ortodoxe din Liov, unde a urmat studii umaniste și de limbi. Cunoștea limbile elenă, latină, slavonă și polonă.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Probota în anul 1649, cu numele de monah Dosoftei. În anul 1658 a devenit Episcop de Huși, iar în 1671 a fost ales Mitropolit al Moldovei.

Ca mitropolit, a revizuit traducerea Vechiului Testament a spătarului Nicolae Milescu, text introdus ulterior în Biblia de la București (1688).

A fost unul dintre cei mai mari cărturari din istoria română, unul dintre primii cunoscători și traducători din literatura patristică și post patristică și a contribuit semnificativ la formarea limbii literare românești.

A fost canonizat de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 5-6 iulie 2005, având ca dată de cinstire ziua trecerii la cele veșnice, 13 decembrie.

Foto credit: Doxologia