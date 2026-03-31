12 Marșuri pentru Viață au avut loc în Episcopia Devei și Hunedoarei

12 comunități din Episcopia Devei și Hunedoarei au organizat Marșuri pentru Viață la finele Lunii pentru Viață 2026.

Marșul pentru Viață 2026 de la Deva a fost organizat de Episcopia Devei și Hunedoarei în Piața Unirii din municipiu, cu participarea reprezentanților tuturor instituțiilor și denominațiilor creștine din cuprinsul eparhiei.

Evenimentul a inclus momente artistice oferite de Sorana Moldoveanu, Miriam Stroia, Maya Locsei, Mara Puica și Darius Lache, elevi la clasele de canto ale Liceului de Arte „Sigismund Toduță” din Deva, care au dedicat piese muzicale mamelor și copilăriei.

La Hunedoara, Marșul pentru Viață a reunit comunitatea într-o atmosferă de solidaritate și susținere pentru valoarea inestimabilă a vieții, evenimentul fiind completat de momente artistice oferite de Bogdan Toma, Lorena Foca și surorile Maria și Ștefania David.

Au fost prezenți și copiii din grupele de cateheză de la Parohia „Sfântul Ierarh Spiridon” și de la Catedrala Eroilor din Hunedoara, care au adus un plus de emoție și autenticitate evenimentului.

În celelalte localități din eparhie, evenimentele au fost organizate de protopopiate și parohii: la Brad, Orăștie, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, Uricani, Ilia, Dobra și Ghelari.

În pregătirea evenimentelor s-au implicat și organizații caritabile și de tineret: Asociația „Mama” Deva, Asociația „Viață prin Har”, Asociația „Pro Grăuntele de bucurie”, Biserica Baptistă, Biserica Penticostală, Centrele de tineret „Orthocaffe” Deva și Hațeg.

Organizarea Marșului pentru Viață în eparhie are o tradiție de peste un deceniu, în timp ce, la nivel național, Marșul pentru Viață a ajuns la a 16-a ediție. Anul acesta, tema marșului la nivel național a fost „Solidaritate pentru amândoi” – atât cu mama, cât și cu copilul ei nenăscut.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei