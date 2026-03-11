103 ani de la înființarea Episcopiei Cetății Albe – Ismail, sărbătoriți prin rugăciune la Cahul

Preasfințitul Părinte Veniamin a oficiat marți un Te Deum la Catedrala eparhială din municipiul Cahul cu ocazia aniversării a 103 ani de la înființarea Episcopiei Cetății Albe – Ismail, a cărei continuatoare canonică este astăzi Episcopia Basarabiei de Sud.

Ierarhul a evocat contextul istoric al întemeierii eparhiei, amintind că Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 a adus cu sine și noi responsabilități pastorale și misionare pentru Biserica Ortodoxă Română în provinciile istorice.

În acest context au fost înființate în Basarabia, Episcopia Hotinului, în nordul regiunii, și Episcopia Cetății Albe – Ismail, în sud.

„Ziua de 10 martie este înscrisă în calendarul eparhiei noastre cu litere aurii pentru că această zi ne aduce aminte de recunoașterea sau de înființarea eparhiei în anul 1923 prin Decretul Regal”, a spus Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud.

Episcopii Basarabiei de Sud

„Amintim că după recunoașterea eparhiei de către autoritățile de atunci s-a făcut alegerea primului ierarh care a păstorit aici în calitate de chiriarh a Episcopului Nectariei Cotlarciuc, profesor de teologie, mare personalitate a bisericii noastre, dar care a păstorit o perioadă destul de scurtă în această eparhie, doar un an de zile”, a precizat Preasfinția Sa.

De asemenea, a fost amintit Sfântul Ierarh Dionisie, care a păstorit mai întâi ca locțiitor de episcop (1932–1934), iar apoi ca episcop eparhiot (1934–1940), rămânând în memoria credincioșilor ca un ierarh plin de râvnă și devotament pentru Biserică.

După acesta, eparhia a fost păstorită de Episcopul Policarp Morușca (1941–1943), iar pentru o scurtă perioadă, în anul 1944, de Episcopul Antim Nica, viitorul Arhiepiscop al Dunării de Jos.

La slujbă au participat și reprezentanți ai Federației Filantropia a Patriarhiei Române, prezenți în Basarabia pentru a implementa Campania „Ajută un bătrân să zâmbească”.

Episcopia Cetății Albe-Ismail

Episcopia de Cetatea Albă și Ismail a fost o eparhie care a aparținut de Patriarhia Română, înființată după ridicarea Arhiepiscopiei Chișinăului la rangul de Mitropolie, fapt care a atras după sine necesitatea creării unor eparhii sufragane.

În anul 1944, odată cu reinstaurarea ocupației sovietice în Basarabia, activitatea eparhiei a fost suspendată, iar viața bisericească a trecut printr-o perioadă grea de restriște și persecuții.

Odată cu reactivarea Mitropoliei Basarabiei și a eparhiilor acesteia, Episcopia Basarabiei de Sud a devenit succesoarea de drept a Episcopiei de Cetatea Albă și Ismail.

În ședința Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 24 mai 2018, a fost ales ca episcop al acestei eparhii Preasfințitul Părinte Veniamin, fiind hirotonit și întronizat la 26 mai 2018.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud