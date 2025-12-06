10 ani de la sfințirea bisericii Penitenciarului București-Jilava: A participat PS Timotei Prahoveanul

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a participat vineri la un moment liturgic deosebit: aniversarea a 10 ani de la sfințirea bisericii Penitenciarului București-Jilava.

La Liturghia și Te Deum-ul oficiate de preoți din Ministerul Afacerilor Interne au mai fost prezenți Părintele Mihai-Cristian Popescu, Protopopul Sectorul 2 al Capitalei, Elefterie Ilie Petre, primarul comunei Jilava, conducerea penitenciarului și persoane private de libertate în cadrul penitenciarului.

În cadru slujbei, au fost înălțate rugăciuni pentru conducere și deținuți, pentru ctitorii și sprijinitorii bisericii penitenciarului care sunt în viață, cât și pentru ctitorii adormiți întru Domnul.

Deținuții prezenți au primit daruri și binecuvântări, evenimentul fiind o nouă oportunitate pentru aceștia de a fi în rugăciune alături de personalul angajat al penitenciarului.

Biserica Penitenciarului București-Jilava a fost sfințită în 2015, în ajunul sărbătorii Sfântului Nicolae, ocrotitorul ei, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Foto credit: Facebook / Penitenciarul București-Jilava