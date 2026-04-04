Sărbătoriți de Florii: Peste 1,7 milioane de români poartă nume de flori

Peste 1,7 milioane de români își serbează onomastica de Florii. Mai precis, 1.764.618, informează Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne.

Dintre aceștia, cea mai mare parte sunt în mod firesc femei: 1.162.618 doamne și domnișoare poartă nume de flori, între care cel mai des întâlnit este, desigur, Florentina, purtat de 134.660 de sărbătorite. În total, 358.639 de femei poartă numele de Florina, Florentina și derivate ale acestora.

Al doilea nume feminin ca frecvență este Viorica, purtat de 123.497 de sărbătorite, iar al treilea în acest top este Liliana, purtat de 99.092 de doamne și domnișoare.

Alte nume sunt Anemona, Angela și Angelica, Brândușa, Crăița, Crina, Dalia, Gențiana, Gherghina, Hortensia, Narcisa și chiar Panseluța, Trandafira sau Zambila.

La domni, topul este dominat de numele de Florin, purtat de 342.909 de bărbați și băieți, urmat de Viorel, purtat de 129.528 sărbătoriți, și de Florian, purtat de 50.517 sărbătoriți.

În total, 602.087 de bărbați poartă numele de Florin și derivate ale acestuia, precum și alte nume de flori: Bujor, Crin, Mugurel, Mărgărit, Narcis sau Trandafir.

Le urăm tuturor o primăvară frumoasă!

Foto: Freepik