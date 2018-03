Boala poate fi o tainică pedagogie divină, a spus Părintele Patriarh Daniel

Predica a fost rostită în Paraclisul „Sfântul Grigorie Luminătorul” al Reședinței Patriarhale.

Patriarhul României a evidențiat atât înțelesurile duhovnicești desprinse din Vindecarea slăbănogului din Caperanum (Marcu 2: 1-12), cât și aspecte din viața Sfântului Grigorie Palama, iar la final a oferit câteva îndemnuri pentru perioada de post în care ne aflăm.



Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că uneori boala este urmare a păcatului, cum este cazul slăbănogului din Evanghelia duminicii, dar unele boli sunt îngăduite de Dumnezeu „pentru a ne feri de păcate sau pentru a nu ne bizui numai pe sănătatea noastră trupească, pe forţele proprii, ci, mai întâi, pe ajutorul Lui”.

Totodată, Patriarhul a atras atenția că „nu trebuie să judecăm prea repede pe alţii, considerând că orice boală este urmarea păcatului sau pedeapsă pentru păcate”.

În această duminică, Patriarhul Daniel a împlinit 28 ani de la hirotonia în arhiereu. În 12 februarie 1990, actualul Patriarh al României era ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, cu titlul de Lugojanul, iar în 4 martie a fost hirotonit arhiereu.

Cu acest prilej, la finalul slujbei, preoții slujitori i-au oferit Preafericirii Sale un buchet de flori și i-au adresat urări de bine, păstorire îndelungată și rodnică.

Preafericitul Părinte Patrirah Daniel a mulțumit lui Dumnezeu „pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii Sale” și a mărturisit următoarele:

„Totdeauna avem conștiința că prin harul Lui facem lucrurile bune și mai sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le realizăm; în același timp să recunoaștem că am fi putut face mai mult bine, pe care nu l-am făcut, și că adesea ceea ce am făcut, am făcut cu imperfecțiune, cu lipsuri”.