PS Damaschin Dorneanul: Să ne ferim a ne grăbi cu evaluarea unui fapt sau a unei persoane

„Să ne ferim a ne grăbi cu evaluarea unui fapt sau a unei persoane, pentru că, pe de o parte, ne scapă multe, nu le știm pe toate”, a avertizat duminică Episcopul vicar Damaschin Dorneanul al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Ilișești, județul Suceava.

Să nu judecăm pe aproapele

Pornind de la Evanghelia Duminicii a șaptea după Rusalii, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a arătat contrastul dintre credința celor care au recunoscut lucrarea lui Hristos și împietrirea inimii fariseilor.

„Nu știm tot contextul unui eveniment, al unei acțiuni. Suntem limitați și, pe de altă parte, suntem tributari mentalității noastre, care este tulburată”.

Totodată, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să evite judecățile pripite și să privească oamenii cu discernământ și bunătate: „Ochiul nostru nu este pur, nu este curat și, prin aceste lentile, nu putem avea garanția că vedem bine”.

„De vedeți un lucru bun la semenul dumneavoastră, bucurați-vă, nu porniți de la răutate, de la invidie sau de la această micime de suflet, încercând să-i faceți un nume rău doar pentru faptul că voi nu puteți ajunge până acolo”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul vicar a arătat că viața creștină se clădește pe cultivarea virtuților: „Îmbrăcați-vă dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și iertând unii altora. Iar peste toate acestea îmbrăcați-vă întru dragoste, care este legătura desăvârșirii”.

Noi clopote pentru biserică

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a sfințit noile clopote ale lăcașului de cult.

Cu acest prilej, ierarhul i-a pomenit pe ctitorii și pe slujitorii parohiei, care au trecut la Domnul.

La finalul evenimentului, au fost acordate distincții eparhiale unor clerici și binefăcători ai parohiei. Familia Dumitru și Paraschiva Savu, care a sprijinit achiziționarea noilor clopote, a primit Ordinul „Mușatinii”.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților