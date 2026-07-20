Sfânta Macrina a îndurat cu statornicie și pace sufletească toate încercările vieții, a spus PS Ignatie

„Sfânta Macrina a îndurat cu statornicie și pace sufletească toate încercările vieții”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, la resfințirea Bisericii „Sfântul Ilie” din Huși, județul Vaslui.

Episcopul Hușilor a prezentat principalele repere din biografia duhovnicească a Sfintei Cuvioase Macrina, pomenită alături de ceilalți membri ai familiei Sfântului Vasile cel Mare în data de 19 iulie.

Ierarhul a arătat că Sfânta Macrina a primit o educație profund creștină, hrănindu-se din Sfânta Scriptură și din rugăciune, iar această formare s-a reflectat în întreaga ei viață.

„Noi, de multe ori, ne rezumăm la o formă de aderență teoretică în ceea ce privește viața creștină, fără să o asumăm la nivelul vieții noastre personale și să se vadă din faptele noastre că suntem creștini, iar nu numai din vorbele noastre”.

„Noi putem vorbi foarte frumos despre viața creștină și ce înseamnă a fi al lui Hristos și a-L iubi pe Domnul, dar trebuie să se vadă acestea și în viața noastră – să grăiască mai mult faptele noastre decât ce încercăm noi să punem în cuvinte”, a subliniat Preasfinția Sa.

Un Iov feminin

Vorbind despre viața Sfintei Macrina, PS Ignatie a evidențiat fidelitatea ei față de logodnicul trecut la Domnul și statornicia cu care a primit toate încercările vieții.

„Sfânta Macrina a dat dovadă de foarte multă fidelitate. Trăim într-o lume în care ne trădăm atât de ușor și ne urmărim interesele proprii”.

Ierarhul a amintit și caracterizarea făcută de Sfântul Grigorie de Nyssa, care a numit-o pe sora sa un „Iov feminin”, deoarece „nu numai că a răbdat suferința, dar a avut și capacitatea de a o ignora”.

„Necesită o robustețe spirituală aparte să ignorăm suferința și încercările vieții, cumpenele ce pot veni în viața noastră, și de a le pune pe seama lui Dumnezeu”.

Rodul rugăciunii părinților

Episcopul Hușilor a subliniat că Sfânta Macrina nu și-a atribuit niciodată meritele proprii, ci le-a pus pe seama rugăciunilor părinților și a milei lui Dumnezeu.

„Tot ceea ce realizăm noi să avem conștiința faptului că este rodul rugăciunii părinților noștri, și ai celor trupești, dar și ai celor duhovnicești”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Ignatie a oferit diplome de ctitor și distincții de vrednicie celor care au sprijinit lucrările de restaurare și activitatea pastorală a Parohiei „Sfântul Ilie” din Huși.

Foto credit: Episcopia Hușilor