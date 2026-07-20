Taberele ARC: Copiii unei parohii românești din Italia au descoperit repere culturale și spirituale din București

Copii ai Parohiei „Sfântul Mucenic Bonifatie” din Italia au descoperit repere culturale și spirituale din București în cadrul celei de-a 17-a ediții a programului Taberelor ARC.

Pe parcursul vizitei în Capitală, în perioada 7–14 iulie, participanții au vizitat unele dintre cele mai importante obiective culturale și istorice ale orașului, având ocazia să cunoască mai bine patrimoniul național și istoria României.

Programul a inclus vizite la Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, Muzeul Arcul de Triumf, Palatul Mogoșoaia și Palatul Cotroceni. Totodată, copiii au pășit în culisele Televiziunii Române, unde au urmărit modul de realizare a unui jurnal de știri.

Copiii au participat la Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, prilej cu care s-au închinat și la moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Pe lângă activitățile culturale și spirituale, participanții au luat parte la programe sportive și educative, desfășurate pe întreaga durată a taberei.

Reprezentanții parohiei au transmis mulțumiri Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și tuturor celor implicați în organizarea proiectului, subliniind că astfel de inițiative îi ajută pe copiii români din afara granițelor să își cunoască mai bine valorile spirituale și culturale ale României.

Foto credit: Episcopia Italiei