Omul care Îl cunoaște pe Dumnezeu începe să vadă cu o vedere nouă, explică Arhiepiscopul Varsanufie

„Omul care Îl cunoaște pe Dumnezeu începe să vadă cu o vedere nouă”, a explicat Arhiepiscopul Varsanufie, duminică, în Parohia Pârâieni din județul Vâlcea.

Pornind de la Evanghelia Duminicii a șaptea după Rusalii, Înaltpreasfinția Sa a arătat că vindecarea celor doi orbi și eliberarea demonizatului mut nu reprezintă doar minuni săvârșite de Hristos: „Sunt semne ale restaurării întregii firi omenești, întunecată prin păcat și readusă la lumină prin întâlnirea cu Dumnezeu”.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a evidențiat că strigătul celor doi orbi exprimă o credință vie, iar răbdarea cu care aceștia L-au urmat pe Hristos a făcut vădită tăria încrederii lor.

„Sfântul Ioan Gură de Aur observă că Mântuitorul Hristos nu a răspuns imediat cererii lor, ci i-a lăsat să-L urmeze, pentru ca stăruința credinței lor să fie vădită tuturor. De aceea, Sfântul Ioan Hrisostom spune: Nu întârzie pentru că ar disprețui rugăciunea, ci pentru ca răbdarea lor să arate tăria credinței”.

„Credința trebuie mărturisită, deoarece omul devine părtaș al lucrării dumnezeiești prin libera sa deschidere către lucrarea harului”, a mai spus Înaltpreasfinția Sa.

Chemarea la comuniune

Referindu-se la vindecarea demonizatului mut, Arhiepiscopul Râmnicului a arătat că Mântuitorul i-a redat acestuia nu doar glasul, ci și deschiderea spre comuniune: „Omul a început să vorbească din nou pentru că a fost reașezat în relația firească cu Dumnezeu și cu semenii”.

Totodată, Înaltpreasfinția Sa a subliniat că orbirea trupească un simbol al întunecării minții prin păcat, iar vindecarea săvârșită de Hristos arată întoarcerea către calea cea dreaptă.

„Această vindecare arată că lucrarea lui Dumnezeu asupra omului nu este o simplă schimbare exterioară, ci o reașezare a firii omenești în lumina pentru care a fost creată”, a spus arhiepiscopul.

„Vindecarea începe acolo unde omul repetă, asemenea orbilor din Evanghelie: Da, Doamne!

Dumnezeu caută inima deschisă lucrării Sale. Iar atunci când omul își pune întreaga nădejde în Dumnezeu, cuvântul Evangheliei rămâne veșnic adevărat: După credința voastră fie vouă”

„Pericopa evanghelică devine chemarea permanentă la luminarea ochilor sufletului, la eliberarea inimii din robia păcatului și la dobândirea credinței lucrătoare prin iubire, în care omul descoperă că adevărata vedere începe cu vederea lui Dumnezeu în adâncul inimii curate”, a încheiat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.

Foto credit: Arhiepiscopia Râmnicului