Episcopul Benedict a sfințit o biserică în județul Sălaj: Este darul lui Dumnezeu

Episcopul Benedict al Sălajului a sfințit duminică Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Bozna. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a subliniat că lăcașul de cult „este darul lui Dumnezeu” pentru comunitate.

Ierarhul a explicat semnificația duhovnicească a sfințirii unei biserici, descriind acest moment drept un moment în care „cerul se apropie de pământ”, iar biserica devine locul comuniunii dintre Hristos și oameni.

„Biserica este mireasa lui Hristos și toată rânduiala pe care am săvârșit-o ne conduce înspre această înțelegere. Ce înseamnă nuntire? Înseamnă apropiere”, a spus Preasfinția Sa.

Pornind de la un cuvânt al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Episcopul Sălajului a arătat semnficația bisericii în viața comunității: „O biserică, până să se termine lucrările ei, este darul omului pentru Dumnezeu. De la sfințire încoace, este darul lui Dumnezeu pentru noi, oamenii”.

„Acum, casele noastre sunt frumoase, iar biserica trebuie să fie cea mai frumoasă casă din sat. E casa lui Dumnezeu”.

Distincții pentru cei care au sprijinit biserica

În cadrul slujbei, părintele paroh Cosmin Vasile Iancău a primit rangul de iconom, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală desfășurată în parohie.

„Mulțumesc bunilor mei credincioși, care cu darul lor au venit și au înfrumusețat. Bunul Dumnezeu să le răsplătească tuturora, să le dăruiască sănătate, pace, liniște în familii și în casele lor”, a declarat părintele paroh pentru Trinitas TV.

La rândul său, protopopul de Zalău, părintele Florian-Vid Grigore, a evidențiat unitatea comunității: „Se spune despre valoarea unei comunități că se vede după cum își iubește biserica”.

„Se vede că această comunitate îl iubește pe Dumnezeu, așa prin jertfă, prin comuniune și prin rugăciune. Nu numai un singur om a contribuit la tot ceea ce s-a întâmplat aici, ci toți, și toate ostenelile vor fi răsplătite”.

La final, Preasfințitul Părinte Benedict a oferit gramate de ctitor și diplome de apreciere binefăcătorilor bisericii, iar apoi a oficiat slujba de sfințire a noii capele mortuare a parohiei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Sălajului