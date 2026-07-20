Arhiepiscopul Atanasie către românii din Londra: Sf. Ilie îi cheamă pe creștini la fidelitate față de Evanghelie

„Sfântul Ilie îi cheamă și astăzi pe creștini la fidelitate față de Evanghelie”, a spus duminică Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite în Parohia „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din cartierul Finchley, Londra.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie a explicat Evanghelia Duminicii a 7-a după Rusalii, despre vindecarea celor doi orbi și a unui om mut stăpânit de demon, subliniind că „mai înainte de a primi lumina ochilor trupești, ei dobândesc lumina credinței, iar această încredere deplină în Hristos devine temelia minunii pe care Domnul o săvârșește”.

„Astfel, Evanghelia ne învață că omul începe să vadă cu adevărat atunci când privește lumea prin ochii credinței”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Arhiepiscopul Atanasie a făcut referire și la pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic, evidențiind rolul lor în păstrarea dreptei credințe.

„Aceștia au păstrat nealterată mărturisirea despre Hristos, Dumnezeu adevărat și Om adevărat, apărând dreapta credință și unitatea Bisericii. După cum Hristos a redat vederea celor orbi, tot astfel Sfinții Părinți au păstrat lumina adevărului Evangheliei pentru toate generațiile de creștini”.

Model de credință neclintită

Vorbind despre ocrotitorul parohiei, ierarhul a subliniat actualitatea exemplului Sfântului Proroc Ilie.

„Viața sa mărturisește că adevărata putere a credinciosului nu izvorăște din mijloace omenești, ci din statornicia rugăciunii și din curajul de a mărturisi adevărul chiar și atunci când întreaga lume pare să se îndepărteze de Dumnezeu”.

Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord a mulțumit clerului și credincioșilor pentru primirea călduroasă și pentru mărturia de credință oferită de comunitate, îndemnându-i să rămână uniți în jurul Sfântului Altar și să urmeze pilda Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, „care și-a închinat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu”.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord