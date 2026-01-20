De Ziua Unirii Principatelor, o parohie arădeană invită copiii și tinerii la un concurs de șah

Parohia Arad Bujac, în parteneriat cu Palatul Copiilor Arad, organizează ediția a treia a Concursului de Șah.

Evenimentul va avea loc pe 24 ianuarie, de Ziua Unirii Principatelor, de la ora 10:00, la Centrul Pastoral „Sfântul Nicolae”, din Arad.

Concursul este dedicat începătorilor și este structurat pe trei categorii de vârstă: copii până în 10 ani, elevi între 10 – 14 ani și tineri peste 14 ani.

Competiția se va desfășura în sistem elvețian, șase runde, cu 15 minute alocate fiecărui jucător.

Înscrierea este gratuită, potrivit informațiilor din afișul evenimentului.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului