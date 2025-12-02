Ziua Națională a României sărbătorită la Iași: Ajutorul lui Dumnezeu și capacitatea elitelor au dus la împlinirea unui deziderat

Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei a participat luni la manifestările dedicate Zilei Naționale a României desfășurate la Iași.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sacrificiul suprem făcut de oștenii români, precum și despre elita politică și intelectuală care s-a angajat în realizarea acestui deziderat istoric.

„Acum 107 ani, România, în cele trei provincii ale ei, exista în sufletul românilor. Pentru a fi realizată pe teren geografic a fost nevoie de jertfa sutelor de mii de soldați, de o elită intelectuală și politică de excepție și de mult ajutor de la Dumnezeu (…) Ajutorul lui Dumnezeu de Sus și capacitatea elitelor de atunci de a lăsa deoparte neînțelegerile și rivalitățile, au dus la împlinirea unui deziderat de veacuri”, a subliniat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei l-a citat pe marele istoric Nicolae Iorga care spunea despre Marea Unire: „E atâta de lucru, încât nu o generație, ci generații întregi vor trebui să muncească, să o consolideze”.

„Lucrarea generației actuale este cu atât mai necesară cu cât, între timp, am pierdut o parte din teritoriul României anului 1918, milioane de români au plecat din Țara Pâinii în alte țări după pâine și suntem încă în așteptarea unei legături terestre eficiente care să unească toate provinciile românești unite la 1 decembrie 1918. Îl rugăm pe Dumnezeu să aibă grijă de noi, de țară și de lume!”, a încheiat Înaltpreasfinția Sa.

După alocuțiunile autorităților locale și județene, au fost depuse coroane de flori la monumentul închinat eroilor Revoluției din 1989, iar militarii Batalionului 151 Infanterie, precum și cadrele structurilor MAI, au defilat pe muzica militară interpretată de Fanfara Garnizoanei Iași.

Foto credit: Doxologia / Flavius Popa