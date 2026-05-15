Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuţiei cultelor la viaţa societăţii va fi serbată pentru prima dată

Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuţiei cultelor la viaţa societăţii româneşti va fi serbată pentru prima dată sâmbătă, 16 mai, anunță Secretariatul de Stat pentru Culte.

Ziua a fost instituită în anul 2025 pentru a evidenția dreptul fundamental al libertății religioase sau de credință, urmând astfel modelelor europene de accentuare a importanței acestui drept, nu doar în viața fiecărei persoane, ci, în general, în viața societății.

Data de 16 mai a fost aleasă deoarece, în această zi, în anul 2000, toate cultele religioase recunoscute au semnat, la Snagov, o declarație comună de susținere a aderării țării noastre la Uniunea Europeană.

„Această zi reprezintă un prilej de a recunoaște și celebra contribuția cultelor religioase la formarea identității naționale și la realizarea binelui comun. Cele 19 culte recunoscute sunt cei mai importanți și stabili parteneri ai statului din societatea civilă. Asociațiile religioase și asociațiile și fundațiile care au și obiective religioase confirmă modelul pluralismului religios din țara noastră”, transmite sursa citată.

Potrivit prevederilor Legii nr. 98/2025 privind Ziua Națională a Libertății Religioase și a contribuției cultelor la viața societății, în ziua de 16 mai, vor putea fi organizate evenimente „cultural-religioase și educaționale dedicate libertății religioase, relațiilor dintre stat, culte și celelalte organizații religioase, parteneriatului dintre stat și culte și contribuției cultelor la binele societății românești”.

Libertatea religioasă sau de credință este consfințită în România de art. 29 al Constituției și de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

