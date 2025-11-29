Ziua Națională a României, marcată la Belgrad de PS Ieronim și Familia Regală a Serbiei

Ziua Națională a României a fost sărbătorită, joi, la Belgrad, de către Ambasada României din țara vecină, printr-o recepție la care a fost prezent și Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Momentul festiv a fost onorat de prezența unor invitați din mediul diplomatic, cultural și de membri ai Casei Regale a Serbiei.

Au fost prezenți Alteța Sa Regală Prințul Moștenitor Alexandru al II-lea Karađorđević, Alteța Sa Regală Prințesa Ecaterina (Katherine) Karađorđević, împreună cu Alteța Sa Regală Prințul Filip Karađorđević și Alteța Sa Regală Prințesa Danica, care au onorat sărbătoarea națională a României prin participarea lor la această recepție.

Ambasadorul României la Belgrad, Excelența Sa Silvia Davidoiu, a subliniat importanța istorică a zilei de 1 Decembrie, evidențiind rolul acesteia în definirea identității și unității naționale românești.

Aprecieri pentru Episcopia Daciei Felix

Totodată, Excelența Sa a transmis un mesaj de recunoștință față de autoritățile statului sârb și ale statului român pentru sprijinul constant acordat comunității românești din Serbia.

Preasfințitul Părinte Ieronim a purtat un dialog cu membrii Familiei Regale a Serbiei, iar Prințul moștenitor Alexandru al II-lea și Prințesa Ecaterina au exprimat aprecierea lor pentru activitatea Episcopiei Daciei Felix.

De asemenea, Alteța Sa Regală Prințul Filip Karađorđević s-a arătat deosebit de bucuros să îl cunoască pe Preasfințitul Ieronim, apreciind angajamentul acestuia față de comunitatea istorică a românilor din Serbia.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

