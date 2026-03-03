Ziua Mondială a Vieții Sălbatice: Protejarea plantelor medicinale și aromatice devine o prioritate globală

Ziua Mondială a Vieții Sălbatice este marcată anual în data de 3 martie, pentru a celebra flora și fauna sălbatice. Tema din acest an este „Plante medicinale și aromatice: conservarea sănătății, a patrimoniului și a mijloacelor de trai”.

„Plantele medicinale și aromatice sunt esențiale atât pentru sănătatea umană, cât și pentru echilibrul ecologic. (…) Aceste plante stau la baza multor sisteme de sănătate și rămân vitale pentru produsele farmaceutice moderne”, se precizează pe site-ul oficial al zilei.

Evenimentul aduce în atenție provocările întâmpinate de comunitățile rurale în protejarea acestor resurse, precum și responsabilitatea autorităților și a organizațiilor pentru conservare.

Totodată, sunt încurajate inițiativele de cooperare pentru protejarea și utilizarea sustenabilă a plantelor medicinale și aromatice, astfel încât beneficiile lor să fie asigurate pe termen lung.

Obiectivele Zilei Mondiale a Vieții Sălbatice 2026

Potrivit statisticilor internaționale, peste 20% dintre plantele utilizate în scopuri medicinale și aromatice sunt amenințate cu dispariția, în principal din cauza supraexploatării și a distrugerii habitatelor.

Comerțul și utilizarea sustenabilă a plantelor contribuie la atingerea obiectivelor Cadrului Global pentru Biodiversitate Kunming–Montreal. Obiectivele vizează exploatarea și comercializarea responsabilă a speciilor sălbatice, pentru a preveni dispariția lor.

Cadrul pune accent pe protejarea și refacerea ecosistemelor care susțin biodiversitatea și evidențiază rolul esențial al comunităților locale în conservarea naturii.

Ziua Mondială a Vieții Sălbatice a fost proclamată în anul 2013 de Adunarea Generală a ONU și a devenit cea mai amplă inițiativă globală dedicată protejării faunei și florei, oferind totodată un cadru de informare cu privire la bogăția și diversitatea naturii.

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