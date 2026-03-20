Ziua Mondială a Povestitului, sărbătorită în data de 20 martie: Arta care aduce lumină în întuneric

Ziua Mondială a Povestitului este celebrată anual în data de 20 martie. Evenimentul evidențiază rolul poveștilor în apropierea dintre oameni și în păstrarea memoriei culturale.

Potrivit declarației publicate pe site-ul oficial al evenimentului, această zi urmărește „cultivarea povestirii ca artă, a povestitorilor ca artiști și a poveștilor ca rădăcini ale amândurora”.

În 2026, tema aleasă este „Lumină în Întuneric”, o invitație la reflecție asupra modului în care poveștile pot aduce sens, speranță și claritate în contexte marcate de incertitudine, precizează European University Institute.

Tema anuală este stabilită prin consultare deschisă în cadrul comunității internaționale de povestitori, fără a aparține unei instituții anume.

Începuturi modeste

Inițiativa Zilei Mondiale a Povestitului a apărut treptat, fără o coordonare centralizată, la finalul secolului trecut, când comunități de povestitori din Suedia, Australia, Mexic și mai multe țări din America Latină au început să marcheze informal această zi.

Organizarea oficială a sărbătorii a avut loc în 2001, în Suedia, iar în anul următor a fost preluată și în celelalte state scandinave.

Evenimentul s-a extins rapid în anii următori: Canada s-a alăturat în 2003, Franța în 2004, iar în 2005 era deja celebrat în peste 25 de țări. În prezent, Ziua Mondială a Povestitului este marcată pe toate continentele.

În spațiul românesc, interesul pentru povestire este susținut prin proiecte media, precum emisiunea „Bucuria poveștilor”, realizată de Adriana Ene la Radio Trinitas și Trinitas TV.

Foto credit: Freepik