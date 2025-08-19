Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară: Organizațiile de profil cer protejarea lucrătorilor din zonele de conflict

În fiecare an, la 19 august, este marcată Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară, instituită în 2008 de Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

Anul trecut, 383 de lucrători în domeniul asistenței umanitare au fost uciși, din care aproape o treime în conflictul din Gaza, informează Biroul ONU pentru Coordonarea Activităților Umanitare (OCHA).

Majoritatea lucrătorilor umanitari uciși erau conaționali care lucrau în serviciul comunităților lor și au fost atacați fie în timp ce lucrau, fie în casele lor. Aceasta este un semnal de alarmă pentru nevoia de a proteja civilii din zonele de conflict și pentru a-i face pe atacatori să răspundă pentru faptele lor.

„Chiar și un singur atac împotriva unui coleg este un atac asupra noastră, a tuturor, și asupra oamenilor pe care îi slujim”, a declarat Tom Fletcher, subsecretar general al ONU pentru afaceri umanitare și coordonator al ajutorului de urgență.

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția 2730 în mai 2024, prin care a reafirmat obligația părților din orice conflict și a statelor membre ONU de a proteja lucrătorii umanitari și a solicitat anchete independente privind încălcările acestei rezoluții.

De Ziua Mondială pentru Asistență Umanitară, lucrătorii din domeniu îi comemorează pe cei uciși și sunt solidari cu cei care sunt în slujba oamenilor aflați în nevoie.

Sursa foto: worldhumanitarianday.org